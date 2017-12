Calciomercato Parma | nome nuovo per l’attacco | la soluzione per D’Aversa

Calciomercato Parma - contatto con l’Inter : due soluzioni per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma si prepara per la gara di campionato contro lo Spezia, la squadra di D’Aversa non vince da tre giornate ed adesso ha intenzione di conquistate i tre punti. Le chance di promozione passeranno anche dal mercato di gennaio, in questo senso continua la ricerca ad un attaccante da regalare all’allenatore. Negli ultimi giorni contatti con l’Inter, due le soluzioni valutate: Andrea Pinamonti e Yann ...

Calciomercato Foggia - Vacca in uscita : Parma o Bari? Ecco la destinazione : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Salernitana, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato. Nel frattempo la dirigenza opera sul mercato, si sta per definire un’operazione in uscita. Il centrocampista Antonio Vacca si avvicina a grandi passi al Bari, accordo di massima trovato nelle ultime ore e quindi concorrenza del Parma superata. Il club di D’Aversa ...

Calciomercato Parma - ecco il doppio colpo : le mosse per volare in A - accordo vicino con Foggia e Benevento : Calciomercato Parma – Il Parma è reduce da tre pareggio consecutivi ma guarda con fiducia al proseguo della stagione, la zona promozione diretta infatti è distante solo due punti. La dirigenza nel frattempo è attivissima sul mercato e sta per piazzare un importante doppio colpo, accordi vicini con Foggia e Benevento. Per D’aversa in arrivo Antonio Vacca, centrocampista e Massimo Coda, attaccante. Due colpi veramente importanti in ...

Calciomercato Parma - Matri allo scoperto : “Io in gialloblù a gennaio? Ecco cosa dico” : Calciomercato Parma – Il Parma vuole sfruttare il mercato di gennaio per rafforzare la rosa a disposizione di D’Aversa e tentare la promozione diretta in Serie A. Uno degli obiettivi della dirigenza ducale è Alessandro Matri, attaccante in scadenza di contratto con il Sassuolo. L’ex centravanti di Juventus e Milan, tra le altre, dopo il goal vittoria nella sfida con la Sampdoria, ha fatto un punto sul suo futuro aprendo ad un ...

Calciomercato Parma - il colpo in attacco? Dopo l’ultima giornata la strada sembra tracciata : Calciomercato Parma – Il Parma non sta attraversando un momento entusiasmante in campionato, la squadra di D’Aversa è comunque in piena lotta per la promozione. Nel frattempo si pensa anche al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa e mettere a segno un colpo in attacco. Nella giornata di Serie A è andato a segno Alessandro Matri nel successo del Sassuolo sul campo della Sampdoria, difficile al momento quindi una ...

Calciomercato Benevento - Coda nel mirino del Parma : L'attaccante piace ai gialloblu Calciomercato Benevento Parma Coda / Torna ad esserci anche il Parma sulle tracce di Massimo Coda . L'attaccante del Benevento - secondo la Gazzetta dello Sport - potrebbe scendere di categoria per vestire il gialloblu

Calciomercato Parma - testa a testa per l’attacco : ritorno di fiamma : Calciomercato Parma – Il Parma è in campo per la giornata del campionato di Serie B, di fronte il Cesena, l’obiettivo è recuperare posizioni dopo l’ultimo pareggio. Nel frattempo la dirigenza lavora anche sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, in particolar modo si cerca il colpo in attacco. Si profila un testa a testa, il nome in cima alla lista è quello di Massimo Coda, in uscita dal Benevento. Nelle ultime ...

Calciomercato Parma - Faggiano fino al 2019 : "Grande progetto" : Parma - Il Parma guarda al futuro ripartendo dal suo presente. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha ufficialmente rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2019, come da comunicazione del club.

Calciomercato Parma - sciolti gli ultimi dubbi : ecco l’attaccante per D’Aversa - 11 da sogno [FOTO] : 1/14 Frattali (Foto LaPresse/Claudio Grassi) ...

Calciomercato Parma - in due lasciano il club : tutti i dettagli : Calciomercato Parma – La società Parma Calcio 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale, in virtù della collaborazione con la società A.C. Rezzato, dei calciatori Mohamed Coly e Davide Giorgino. Mohamed Coly ha disputato 12 presenze con il Parma, mentre Davide Giorgino ne ha collezionate 56, partecipando attivamente alla risalita del Parma dalla Serie D fino alla Serie B, segnando inoltre due reti. La prima, ...

Calciomercato Parma - due idee per il centrocampo : Calciomercato Parma – Il Parma adesso non può più nascondersi, la corsa promozione coinvolge anche la squadra di D’Aversa nonostante sia una neopromossa. La società crede nella possibilità del doppio salto dalla C alla A e sta pensando ad un rinforzo in vista del mercato di gennaio per aiutare il tecnico nella scalata. Si tratta di un centrocampista di regia, reparto nel quale D’Aversa ha chiesto un innesto. Il nome più battuto ...

Calciomercato Parma - si tenta il colpaccio per la Serie A : importante ritorno di fiamma! : Calciomercato Parma – Il Parma è in lotta per conquistare la promozione in Serie A. I ducali sono primi in classifica nel campionato cadetto insieme a Bari e Palermo. Il mercato di gennaio potrebbe risultare determinante per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Il club gialloblù tenterà di fare un colpaccio in attacco per centrare la promozione. Nelle ultime settimane, infatti, è tornato di moda il nome di Alessandro Matri. ...

Calciomercato Parma - chiuso il primo colpo per la prossima stagione : le ultime : Calciomercato Parma – Il Parma sta disputando una stagione importante, la squadra di D’Aversa guida la classifica del campionato cadetto e punta alla promozione diretta. La dirigenza sta lavorando sul mercato, operazioni per gennaio e giugno, nelle prossime settimane nuovi contatti per l’attaccante Coda. Mossa per il futuro, arriva Cristian Cauz, difensore classe ’96 in forza al Real Forte Querceta, nel Girone E di serie ...

Calciomercato Parma - Insigne torna a Napoli a gennaio? Ecco la verità : Calciomercato Parma – Il Parma sta disputando una stagione veramente importante in Serie B, la squadra occupa la prima posizione insieme a Palermo e Bari e l’obiettivo è ottenere la promozione senza passare dai playoff. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio con l’intenzione di rinforzare la squadra, per l’attacco si profila l’arrivo di Coda. Nelle ultime ore sono inoltre circolate alcune voci su un possibile ...