Calcio | Nations League Uefa 2018-2019 | quando si gioca? Tutte le date e il calendario Il

Calcio a 5 femminile - Nations Women’s International Tournament 2017 : l’Italia chiude il torneo con tre sconfitte. Azzurre battute dalla Russia 4-0 : Si chiude con tre sconfitte in altrettante gare la partecipazione della Nazionale Italiana femminile di Calcio a 5 al Nations Women’s International Tournament 2017, tenutosi questo weekend al Palacio Multiusos di Guadalajara, in Spagna. Le Azzurre, dopo aver perso i primi due match contro Portogallo e Spagna, si sono arrese anche alla Russia, che ha vinto con un secco 4-0. Come ieri contro le iberiche, anche oggi all’Italia è costato ...

Calcio a 5 femminile - Nations Women’s International Tournament 2017 : Spagna-Italia 3-0. Azzurre ottime per un tempo - le iberiche dilagano nella ripresa : Seconda sconfitta in due partite per l’Italia in occasione del Nations Women’s International Tournament, prestigioso torneo ad inviti in corso di svolgimento al Palacio Multiusos di Guadalajara. Le Azzurre del Calcio a 5 femminile hanno ceduto 3-0 al cospetto della Spagna che, dopo un primo tempo equilibrato, si è scatenata nella ripresa, mettendo alle corde le portacolori italiane grazie alle reti di Amelia, Luci e Isa Garcia, che hanno ...

Calcio a 5 femminile - Nations Women’s International Tournament 2017 : Portogallo-Italia 1-0. Sara Ferreira condanna le azzurre : Esordio amaro per l’Italia del Calcio a 5 femminile nel Nations Women’s International Tournament, prestigioso torneo ad inviti iniziato quest’oggi a Guadalajara. Il Portogallo ha sconfitto le azzurre per 1-0 grazie ad una rete di Sara Ferreira messa a segno nel corso del secondo tempo. Domani, con fischio d’inizio alle 21.15, sfida alle padrone di casa della Spagna, chiusura domenica 10 alle ore 10.00 contro la ...

Calcio a 5 femminile : le convocate dell’Italia per il Nations Women’s International Tournament : Riprende il percorso della Nazionale italiana di Calcio a 5 femminile di Francesca Salvatore. Le Azzurre, radunatesi questa mattina a Roma, si apprestano a partecipare un torneo assai prestigioso che le vedrà scendere in campo contro formazioni di livello. Le giocatrici nostrane, infatti, prenderanno parte al ‘Nations Women’s Tournament’, in programma a Guadalajara (Messico) dall’8 al 10 dicembre dove se la vedranno contro il Portogallo, la ...

Calcio - Italia sparring partner delle big verso i Mondiali 2018. Gli azzurri sfidano l’Argentina di Messi e l’Inghilterra - poi la Nations League : L’Italia non parteciperà ai Mondiali 2018 di Calcio e la prossima estate non sarà in Russia. La nostra Nazionale dunque tornerà in campo soltanto a settembre per la prima partita della nuova UEFA Nations League mentre in primavera giocheremo un paio di amichevoli, saremo gli sparring partner delle squadre che saranno grandi protagoniste della rassegna iridata. Confermata da poco la super sfida contro l’Inghilterra a Wembley (martedì ...