Calcio | Finale Coppa Italia 2018 | quando si gioca? La data ed il programma completo

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il calendario completo e tutte le date. Il programma e gli orari dalla partita inaugurale alla Finale : I Mondiali 2018 di Calcio si svolgeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: le 32 migliori squadre del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del titolo. La rassegna iridata purtroppo non vedrà la partecipazione dell’Italia che ha mancato la qualificazione dopo 60 anni: un’autentica catastrofe per la nostra Nazionale, costretta a guardare le partite davanti al televisore, sempre in diretta tv sui canali Mediaset (Canale 5 e ...

Consigli FantaCalcio 19^ Giornata Serie A 2017-2018 : Botto finale - i +3 di fine anno! : Ecco a voi i nostri Consigli Fantacalcio per la 19^ Giornata. Siete in SOS? Bene, questa guida fa al caso vostro. Non vi preoccupate le certezze sono loro… Se pensavate di dover fare a meno del Fantacalcio per l’ultima settimana di Dicembre, vi sbagliavate. E’ la novità di quest’anno la Serie A non si ferma. Cosi prima del cenone di capodanno e durante i preparativi per la festa, penserete alle vostre scelte per ...

Se pensavate di dover fare a meno del Fantacalcio per l'ultima settimana di Dicembre, vi sbagliavate. E' la novità di quest'anno la Serie A non si ferma. Cosi prima del cenone di capodanno e durante i preparativi per la festa, penserete alle vostre scelte per schierare la Fanta-formazione. E per non lasciare in panchina un bonus, vi aiuteremo con i nostri Consigli Fantacalcio. Andiamo con ordine, la 19^ Giornata di Serie ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Cutrone fa risorgere il Milan! Inter k.o. ai supplementari : rossoneri in semifinale : Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Lazio e Fiorentina domani si giocano un posto in semifinale : domani sera alle ore 21.00,allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Fiorentina si sfideranno per qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia di Calcio. Sarà una contesa che si risolverà in gara secca e, naturalmente, in caso di parità al 90′, verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente equilibrio, tirati i calci di rigore. Le due squadre giungono a questa sfida dopo essere entrate in gioco direttamente agli ottavi ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Roma-Torino 1-2 - granata ai quarti di finale! Schick non basta - giallorossi spreconi : Il Torino di Sinisa Mihajlovic sbanca lo stadio Olimpico di Roma e supera i padroni di casa giallorossi con il punteggio di 2-1 nel penultimo ottavo di finale della Coppa Italia 2017-2018. I granata si sono imposti con le reti di De Silvestri al 39′ e di Edera al 73′. A nulla è servito di gol di Schick all’86’ quando i capitolini, alcuni minuti dopo, avevano fallito un penalty con Dzeko. Protagonista assoluto del ...

Calcio - Mondiale per Club 2017 : Real Madrid-Gremio - la finale. Data - programma - orario d'inizio - tv e streaming : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports (canale 204 della piattaforma Sky), in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. SABATO 16 DICEMBRE: 18.00 Real ...

Calcio - Mondiale per Club 2017 : Real Madrid-Gremio - la finale. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Real Madrid-Gremio sarà la Finale del Mondiale per Club 2017 di Calcio in programma sabato 16 dicembre a Dubai (Emirati Arabi Uniti). I Campioni d’Europa sono riusciti ad avere la meglio sul piccolo Al Jazira per 2-1 rimontando lo svantaggio e sudando più del previsto. I Campioni del Sudamerica, invece, si sono sbarazzati del Pachuca ai supplementari e ora cercheranno di tirare uno sgambetto ai blancos. Cristiano Ronaldo e compagni ...

Calcio - Mondiale per Club 2017 – Real Madrid in finale! Che battaglia con l’Al-Jazira - decidono Ronaldo e Bale in rimonta : Il Real Madrid ha conquistato la qualificazione alla Finale del Mondiale per Club 2017: sabato pomeriggio affronterà il Gremio per tornare sul tetto del Pianeta. I Campioni d’Europa hanno dovuto faticare più del dovuto per sconfiggere 2-1 il piccolo Al Jazira nella semifinale giocata ad Al Ain (Emirati Arabi Uniti). Il portiere Ali Khaseif è stato miracoloso nei primi dieci minuti con una serie di interventi pazzeschi su Ronaldo, Modric, ...

Argentina - Messi e il Mondiale : 'La finale 2014 ferita ancora aperta - spero che il Calcio mi ripaghi' : Perdere la Coppa del Mondo sarebbe stato un duro colpo per noi, per il team e per me personalmente. La finale persa nel 2014 mi ha lasciato una ferita che difficilmente guarirà , non resta che ...

Calcio - Mondiale per Club 2017 : il Gremio vola in finale. Pachuca k.o. ai supplementari : decide un gol di Everton : Ci sono voluti 120 minuti per decidere la prima semifinale del Mondiale per Club 2017. All’Hazza Bin Zayed di Al Ain, negli Emirati Arabi, il Gremio è riuscito a sbarazzarsi del Pachuca grazie ad un gol firmato al 95′ dal neo entrato Everton. I brasiliani, allenati dall’ex romanista Renato Portaluppi, hanno faticato più del previsto per battere i messicani, ben disposti in campo e combattivi, guidati in campo da Keisuke Honda. Alla ...

Calcio - Champions League 2017-2018 : Juventus e Roma agli ottavi di finale! I giallorossi vincono il girone : L’Italia sorride in questo martedì sera e porta due squadre agli ottavi di finale della Champions League 2017-2018: Juventus e Roma possono festeggiare al termine della fase a gironi e sono tra le migliori 16 squadre d’Europa. Un grandissimo traguardo che speriamo possa raggiungere anche il Napoli, impegnato domani sera contro il Feyenoord (serve un successo a Rotterdam e una concomitante vittoria del Manchester City sul campo dello ...

Tabellone Mondiali Calcio 2018 : i possibili incroci verso la Finale di Mosca : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Le 32 Nazionali partecipanti sono state divise in 8 gironi da 4 squadre ciascuna, le prime due si qualificheranno agli ottavi di Finale dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Vediamo nel dettaglio quale sarà il Tabellone della rassegna iridata. Il Gruppo A si incrocerà con il B, poi le altre coppie C-D, E-F, G-H. Le vincitrici dei vari gruppi affronteranno ...