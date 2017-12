Calcio | Calendario 2018 | tutti gli eventi e le date da non perdere Il programma completo

Calcio - Nations League Uefa 2018-2019 : quando si gioca? Tutte le date e il calendario. Il programma della nuova competizione : E’ già tempo di Uefa Nazions League 2019. Terminata la fase a gironi di qualificazione e stabilito il quadro della fase finale dei Mondiali 2018 in Russia, si è definito il quadro delle partecipanti di una delle manifestazioni calcistiche che caratterizzerà i prossimi mesi. Questa rassegna, organizzata dalla Federazione Europea a cui prenderanno parte Tutte le Nazionali del Vecchio Continente, si disputerà ogni due anni, durante le finestre ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : il calendario completo e tutte le date. Il programma e gli orari dalla partita inaugurale alla Finale : I Mondiali 2018 di Calcio si svolgeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: le 32 migliori squadre del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del titolo. La rassegna iridata purtroppo non vedrà la partecipazione dell’Italia che ha mancato la qualificazione dopo 60 anni: un’autentica catastrofe per la nostra Nazionale, costretta a guardare le partite davanti al televisore, sempre in diretta tv sui canali Mediaset (Canale 5 e ...

De Laurentiis attacca il calendario : “Quest’anno c’è meno cinema e più Calcio” : Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato interessanti dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo film della Filmauro “Super Vacanze di Natale”, un mix cinematografico dei diversi successi che l’hanno reso celebre dal 1983 ad oggi: “Essere primi è importante, ma i primi si vedono alla fine e non all’inizio. Sotto l’albero quest’anno c’è […] L'articolo De Laurentiis attacca il calendario: ...

Calcio - Mondiale per Club 2017 – Calendario - tabellone - programma - date - orari e tv : Real Madrid favorito sul Gremio : Il Mondiale per Club 2017 si disputerà negli Emirati Arabi Uniti dal 6 al 16 dicembre. Le vincitrici delle varie competizioni continentali e i campioni del Paese organizzatore si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Si gioca nelle città di Abu Dhabi e Al Ain. Il Real Madrid, detentore della Champions League, è il grande favorito della vigilia. Cristiano Ronaldo e compagni sembrano essere una spanna sopra a tutti gli avversari: prima ...

Calendario Mondiali Calcio 2018 : programma - orari e tv. Tutti i gironi - le partite e il tabellone : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. La rassegna iridata coinvolgerà l’intera Nazione e lo spettacolo è garantito nonostante l’assenza dell’Italia che ha mancato la qualificazione perdendo contro la Svezia. Si preannuncia una competizione ricca di emozioni e di campioni che si sfideranno per la conquista del titolo attualmente detenuto dalla Germania. I tedeschi sono ancora nel ...

LIVE Sorteggio Mondiali Calcio 2018 in DIRETTA : al Cremlino si decidono i gironi! Tutto il tabellone e il calendario : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei Mondiali 2018 di Calcio. Al Cremlino di Mosca si definiranno i gironi della prossima rassegna iridata a cui purtroppo l’Italia non potrà partecipare a causa dell’eliminazione subita contro la Svezia. Le 32 Nazionali qualificate conosceranno così le avversarie da affrontare nella prima fase: si formeranno 8 gruppi da 4 squadre ciascuno, le prime due classificate si ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : il calendario del 4° turno. Le date e gli orari di tutte le partite. Come vederle in tv e Diretta Streaming : Si inizia a fare sul serio anche per la Coppa Italia 2017-2018: dopo i turni preliminari disputati quest’estate,dal 28 al 30 novembre si scenderà in campo per la disputa dei sedicesimi di finale (quarto turno). Si preannunciano partite assai combattute tra alcune formazioni di Serie A e tante di Serie B: le 8 vincitrici delle sfide secche si qualificheranno agli ottavi di finale dove incontreranno le migliori squadre del massimo campionato in ...

Calendario Serie A Calcio - le date e gli orari delle partite del fine settimana 25-26 novembre. Come vederle in tv e Diretta Streaming : Nel weekend del 25-27 novembre si disputerà la quattordicesima giornata della Serie A 2017-2018. Sabato ricchissimo con ben quattro anticipi: si incomincia già alle ore 15.00 con Bologna-Sampdoria poi il clou in serata con Cagliari-Inter. I nerazzurri cercano di mettere pressione alla capolista Napoli che giocherà domenica pomeriggio contro l’Udinese mentre la Juventus dovrà rialzarsi nel posticipo serale contro il Crotone. Riflettori ...

Calendario Serie A Calcio - 13^ giornata : le date e gli orari delle partite. Come vederle in tv e Diretta Live Streaming : Dopo la sosta per le Nazionali si ritorna in campo con la tredicesima giornata della Serie A in programma nel weekend del 18-19 novembre. Il girone d’andata entra nel vivo e si preannuncia un turno particolarmente ricco con delle partite di cartello che potrebbero scombussolare la classifica nei piani alti. Il Napoli capolista, infatti, ospiterà il Milan e proverà a riprendere la propria marcia dopo il pareggio con il Chievo che ha ridotto ...

Calcio - Mondiali 2018 : il calendario completo. Le date dei gironi e della fase ad eliminazione diretta fino alla Finale : I Mondiali 2018 di Calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Si preannuncia una rassegna iridata altamente competitiva, interessante e appassionata con i migliori giocatori a livello internazionale anche se purtroppo sarà assente l’Italia che ha clamorosamente mancato la qualificazione, unica grande big rimasta esclusa con i suoi quattro Mondiali vinti. Il sorteggio dei gironi verrà effettuato al Cremlino di Mosca il ...

Calcio - ora obiettivo Nations League 2019 per l’Italia! Quando si gioca? Il calendario completo e le date : Dopo la clamorosa mancata qualificazione ai Mondiali 2018, l’Italia deve provare a rialzarsi prontamente e ripartire dall’anno zero. Il nostro Calcio è in crisi totale e non sarà facile tornare protagonisti a livello internazionale: mancano i campioni, i senatori hanno annunciato il proprio ritiro, precipiteremo anche nel ranking complicando il nostro cammino verso le prossime rassegne internazionali. Con buona probabilità cambierà ...

Sorteggio Mondiali Calcio Russia 2018 : quando e dove si svolgerà? Data - calendario e fasce. Programma - orari e tv : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: il meglio del calcio internazionale si darà appuntamento in 12 città diverse per mettere in scena lo spettacolo sportivo più importante dell’anno insieme alle Olimpiadi Invernali. Le 32 Nazionali che si sono qualificate alla rassegna iriData devono ancora conoscere le avversarie nella fase a gironi e anche quali saranno gli incroci per la fase a eliminazione ...

Calendario Mondiali Calcio Russia 2018 : tutte le date ed il programma. Quando si gioca e come vedere le partite in tv : I Mondiali 2018 di calcio si svolgeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero con i più grandi campioni del Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del trofeo per Nazionali più ambito: la Germania detiene il titolo, il Brasile vuole riprendersi lo scettro, la Francia ha il talento giusto per fare il colpaccio, l’Argentina di Messi vuole farsi grande, la Spagna è pronta per tornare a sorprendere, il Portogallo ...