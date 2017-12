Briatore-Gregoraci | fine di un amore | Firmato accordo per la separazione

(Di sabato 30 dicembre 2017) La showgirl potrà contare su un sostanzioso assegno di mantenimento e non perderà le quote che possiede dei locali di successo aperti danelle località più esclusive del mondo ". Il ...

Altre notizie : Briatore-Gregoraci ...

: C'erano voci che circolavano da mesi, lui, lei, le uscite in solitaria. I selfie separati. Mesi senza apparire l'uno nel profilo social dell'altro, zero foto di coppia. Tra gli indizi uno scatto - quest'estate - di Elisabetta a bordo di un volo di linea. Niente jet. Niente Briatore.In sottofondo il brusio delle indiscrezioni e il vento della crisi. Oggi, dopo diversi no comment della coppia, arriva la notizia ufficiale: ...