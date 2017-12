Bracciano | Com Difesa Lago | compromesso non ad altezza disastro

: #Comitato #Difesa #Lago #Bracciano contro determinazione regionale compromesso al ribasso - GraziarosaV : #Comitato #Difesa #Lago #Bracciano contro determinazione regionale compromesso al ribasso - AttiliAle : ??? #bracciano #smile #capodanno #2k18 @ Bracciano, Italy - 100cellae : Bracciano. Gentili: “Piano Triennale Opere Pubbliche Fotocopia" - - _criss_____ : RT @annalisalisio: Lago di Bracciano: scattata poco fa! - galli_pina : RT @eminnucci: #Bracciano off limits per #Acea: ecco la notizia che aspettavamo! #Siccità #LagodiBracciano -

Leggi la notizia su askanews

(Di sabato 30 dicembre 2017) Roma, 30 dic. (askanews) 'La determinazione G18901 adottata dalla Regione Lazio ieri 29 dicembre 2017 in merito all'uso deldicostituisce un, a nostro avviso, non all'...