Boxe | Deontay Wilder | ' Voglio Joshua | io sono il migliore'

Boxe - i titoli assegnati nella notte. Sergey Lipinets è il nuovo campione Ibf dei pesi superleggeri - Deontay Wilder mette ko Bermane Stiverne al primo round : nella notte fra sabato e domenica si sono combattuti diversi match di Boxe importanti, alcuni di essi validi per un titolo mondiale. Vediamo come è andata nel nostro riepilogo. A Brooklyn, l’imbattuto kazako residente in California Sergey Lipinets (13-0, 10 KO) ha conquistato il vacante titolo Ibf con una unanime decisione ai punti battendo il giapponese Akihiro Kondo (29-7-1, 16 KO). Dopo alcune riprese di studio Lipinets prende il ...