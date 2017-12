Botti San Silvestro Napoli

: ++ SAN TEODORO: NIENTE BOTTI PER LA FINE DELL'ANNO ++ - Olbia_it : ++ SAN TEODORO: NIENTE BOTTI PER LA FINE DELL'ANNO ++ - BSLSanLazzaro : Fine anno coi botti! - BSL San Lazzaro - TeleClubItalia : PROVINCIA DI CASERTA | IL SEQUESTRO Scoperti altri quattro depositi a Castel Volturno, Cervino, San Felice a... - casertafocus : SAN NICOLA LA STRADA – L’appello del sindaco Marotta: denunciate chi conserva botti proibiti - OpheliaFra : E anche quest anno lo sapete cosa ci dovete fare coi botti di San Silvestro, no? -

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 30 dicembre 2017) Si sono fortunatamente addolcite, negli ultimi anni, le statistiche sulle vittime deidi Sannel Napoletano. Eppure ogni volta, in prossimità della mezzanotte fatidica c'è qualche nuovo, pericoloso petardo che il marketing clandestino dei fuochi illegali, con relativi sequestri e denunce, porta alla pubblica attenzione. Quest'anno il botto più temibile è stato battezzato come il leader nordcoreano Kim Jong-un. Nella speranza che Kim 'o coreano non sia lanciato, è pure vero che l'intitolazione dei petardi più clamorosi mette di volta in volta in passerella chi conta davvero per la vox populi. Spesso, se non sempre, i personaggi delle "bombe" sono cooptati quali pastori provvisori e ...