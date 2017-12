Botti | consigli Polizia per uso corretto | vittime diminuite

Botti di Capodanno : i consigli per evitare incidenti e tragedie : Le cronache parlano chiaro, raccontando ogni anno storie di feriti nella notte di San Silvestro a causa di petardi e Botti di Capodanno. Come preservare l’incolumità delle persone ed evitare incidenti e tragedie? Tutti i prodotti pirotecnici autorizzati devono avere l’etichetta completa con numero di protocollo e data del provvedimento del Ministero dell’Interno che ne autorizza il commercio, la categoria deve essere dichiarata, così come le ...