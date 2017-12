Botti Capodanno | sequestri in tutta Italia La new entry è ' Kim ' o coreano'

Botti di Capodanno - a Ladispoli consentiti "solo" dalle 23.45 alle 0.15 : "Mi appello al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza per evitare che un momento di festa, come il Capodanno, possa avere delle spiacevoli conseguenze". Così il sindaco Alessandro Grando ha ...

Botti di Capodanno : i consigli della polizia per un uso senza rischi - : Campagna di informazione per maneggiare in modo corretto e consapevole i fuochi d'artificio. Obiettivo: mettere in guardia sui pericoli dei giochi pirotecnici. La prima regola è non comprare materiale ...

Capodanno - Botti illegali : oltre 15 mila chili sequestrati in tutta Italia : Le forze dell’ordine impegnate nell’attività di contrasto al fenomeno dei botti illegali hanno finora sequestrato in tutta Italia 11.222 chili di prodotti esplodenti classificati, 3.872 chili di giochi pirotecnici marcati Comunita’ europea e 2.659 chili di polvere da sparo. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, in particolare la sola Polizia di Stato ha sequestrato oltre 2 mila chili di prodotti ...

Animali e Botti di Capodanno Le dieci regole per difenderli : Negli ultimi quattro anni grazie all'aumento dei provvedimenti comunali che hanno vietato botti e spettacoli pirotecnici, vi è stata una drastica diminuzione degli incidenti, osserva la Lav in una ...

Botti di capodanno 2018 - oltre 15mila chili sequestrati. I video-tutorial della Polizia : Roma, 30 dicembre 2018 - Come ogni fine-dicembre, arriva il classico bollettino dei Botti di capodanno sequestrati dalle forze dell'ordine. I numeri, come sempre, sono importanti: il Dipartimento ...

Capodanno - sequestrati 2600 kg polvere sparo e migliaia di Botti : La polizia di Stato ha sequestrato oltre 2.800 proiettili, più di 2mila chili di prodotti esplodenti classificati, 2.300 chili di giochi pirotecnici marcati Comunità Europea e oltre 11mila pezzi non ...

Capodanno - Lav : ecco come proteggere gli animali dai Botti : Capodanno è la festa dei fuochi d’artificio e dei botti: passione di molti, incubo per gli animali. Alcuni Comuni hanno vietato petardi e fuochi d’artificio, ma non tutti, e spesso il bando non viene rispettato. Per questo la Lega anti vivisezione, oltre a appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini perché non mettano a repentaglio la sicurezza, di persone e animali, fornisce alcuni consigli per proteggere cani, gatti e tutte ...

Capodanno a Torino. I Botti spaventano gli animali… e non solo : Gli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale e Amministrativa della Polizia Municipale di Torino hanno sequestrato in strada Settimo 7 kg di articoli pirotecnici posseduti da una persona titolare di autorizzazione itinerante. I controlli sono mirati alla sicurezza e alla prevenzione di…Continua a leggere →

Capodanno - Lav : ”Vietare i Botti in tutti i Comuni” : Emanare un provvedimento che vieti l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere su tutto il territorio comunale: questa è la richiesta della Lav ai Comuni che non lo avessero fatto per tutelare gli animali e salvaguardare l’incolumità delle persone. Il fragore dei botti, ricorda la Lav, scatena negli animali una naturale reazione di spavento e li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli ...

La Lav chiede lo stop ai Botti di Capodanno dannosi per gli animali - : La Lega Antivivisezione ha invitato i Comuni ad adottare provvedimenti affinché i festeggiamenti di fine anno non causino conseguenze troppo dannose per gli amici a quattro zampe

Botti di capodanno - divieti e appelli : Sarebbe altresì importante che venissero previsti incentivi per quanti organizzano spettacoli pirotecnici solamente luminosi, senza la necessità di usare congegni esplodenti: in questo modo si ...

Botti di Capodanno 2018 : bomba di Kim 'o coreano - 900 sequestri a Napoli : Cronaca ultime notizie: bomba a Napoli, un morto. La ricostruzione Botti di Capodanno 2018: parla Luigi Di Lauro, artificiere I sequestri di fuochi illegali e pericolosi sono ormai una consuetudine ...

