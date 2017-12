Bologna | regala un' ambulanza da 100mila euro in ricordo del marito scomparso

Chievo- Bologna 2-3 pagelle - voti e highlights 18^ giornata : Destro regala i tre punti a Donadoni (VIDEO) : Chievo-Bologna 2-3 pagelle , voti e highlights 18^ giornata : Destro regala i tre punti a Donadoni (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Chievo-Bologna Il Bologna di Donadoni espugna il Bentegodi di Verona nel match che apre la 18° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. Con questa vittoria i felsinei si candidano ad essere una ...

Verona- Bologna 2-3 pagelle - voti e highlights 13^ giornata : una perla di Donsah regala i tre punti a Donadoni (VIDEO) : Verona-Bologna 2-3 pagelle , voti e highlights 13^ giornata : una perla di Donsah regala i tre punti a Donadoni (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Bologna 2-3, pagelle , voti E highlights 13^ giornata – Match intenso e combattuto, giocato a viso aperto, con tanti gol e tante emozioni, quello tra il Verona di Pecchia e il Bologna di Donadoni . ...

Roma-Bologna 1-0 pagelle - voti e highlights 11^ giornata : El Shaarawy regala i tre punti ai giallorossi (VIDEO) : Roma-Bologna 1-0 pagelle, voti e highlights 11^ giornata: El Shaarawy regala i tre punti ai giallorossi (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma-Bologna 1-0 pagelle, voti E highlights 11^ giornata- La Roma, dopo aver battuto per uno a zero il Crotone nel turno infrasettimanale, ospita il Bologna allo stadio Olimpico. Gli emiliani, dopo un buon inizio di ...