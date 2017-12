BLACK SEA Info streaming e trailer | Jude Law nel film su Rai Movie 30 dicembre

Il midseason finale di Riverdale 2 tra BLACK Hood e un addio annunciato (video) : Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima parte di stagione e anche il midseason finale di Riverdale 2 è ormai alle porte. Proprio ieri sera negli Usa è andato in onda l'episodio 2x08 dal titolo "Chapter Twenty-One: House of the Devil" segnano un vero passaggio verso l'ultimo episodio del 2017 in onda proprio mercoledì prossimo negli Usa. Il primo promo rilasciato ieri sera mostra alcune scene inedite che lasciano pensare ad una morte, ma di ...