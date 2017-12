: Bitonto, sparatoria in strada muore passante, ferito giovane - LaGazzettaWeb : Bitonto, sparatoria in strada muore passante, ferito giovane - Cascavel47 : Bitonto, sparatoria in strada: pallottola vagante uccide un’anziana. Ferito un giovane - NoiNotizie : Bitonto (#Bari): sparatoria in strada, uccisa anziana. Un ferito - TutteLeNotizie : Bitonto, sparatoria in strada: pallottola vagante uccide un’anziana -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2017) Una donna morta e un. È una vigilia dell’ultimo dell’anno da Far West quella di, in provincia di Bari. Colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in, a Porta Robustina, all’ingresso del centro storico, hanno causato la morte di una anziana e il ferimento di un. Non è stato ancora accertato se i colpi di arma da fuoco siano stati sparati a scopo intimidatorio o se si sia verificato un conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali. Sono almeno dieci i colpi sparati, uno dei quali ha colpito la donna che si trovava a passare per. La donna è rimasta ferita durante lama è morta in ambulanza poco prima dell’arrivo nell’ospedale San Paolo di Bari. Ilè stato invece colpito al torace. Ilè stato soccorso da personale del 118 e trasportato al ...