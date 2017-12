Bitonto | in una sparatoria in strada fra clan rivali | uccisa una ignara passante

Agguato in strada a Bitonto : muore una donna anziana - ferito un pregiudicato : Roma, 30 dic. (askanews) Una anziana donna è morta, un giovane pregiudicato è rimasto ferito , il portone di un altro pregiudicato è stato preso di mira ed anche un cane è stato colpito in due ...

Stamattina ci sono state due sparatorie a Bitonto, in Puglia: una donna è stata uccisa da un proiettile vagante, un uomo è rimasto ferito al torace. La prima sparatoria è avvenuta intorno alle 7.30 nella periferia nord, la seconda a