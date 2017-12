Birkenstock contro Amazon | di nuovo

Birkenstock abbandona Amazon : 'Non fa abbastanza contro i falsi' - : venuto meno il rapporto di fiducia". Così l'azienda tedesca di calzature dice addio alla piattaforma di e-commerce, accusandola di scarsa prevenzione nella vendita di prodotti contraffatti

Amazon : Birkenstock se ne va - non c'è più fiducia - "non ha fatto nulla contro contraffazioni" : MILANO - Birkenstock, il marchio tedesco di calzature, abbandona la piattaforma Amazon. Dal 1 gennaio non avrà più rapporti commerciali con il rivenditore americano perchè, spiega una nota, il ...