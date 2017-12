Bimbo con 2 mamme | trascritto atto di nascita

Cristian morto a 3 anni - Ercolano ha ricordato il Bimbo con una fiaccolata : Si è conclusa ad Ercolano (Napoli) la fiaccolata in ricordo del piccolo Cristian, di tre anni, giunto giovedì sera al pronto soccorso dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli,...

Toscana - Comune trascrive atto di nascita estero di Bimbo con 2 madri "senza passare dai tribunali" : Finisce con una vittoria il 2017 per avvocati e attivisti di GayLex che danno l'annuncio della "prima trascrizione di un atto di nascita di un bimbo con due mamme, senza l'intervento di un giudice". A ...

Robbie - il Bimbo che lotta (anche contro Trump) per proteggere i parchi : Robbie Bond, americano, ama la natura, e sta facendo tutto il possibile per tutelarla. Visita tutti i parchi, per conoscere i loro segreti e condividerli con gli altri. Ha anche fondato un sito web, Kids Speak For Parks, per incoraggiare le persone di tutte le età a prendersi cura della terra e del verde. Non male, per un bambino di 10 anni, che sta frequentando la quarta elementare. Va a scuola a Honolulu e, con l’aiuto dei genitori, il ...

Torino - Bimbo concepito da sposi separati : padre non può riconoscerlo : ROMA Un padre non può riconoscere suo figlio perché quando il bimbo fu concepito, in un ritorno di fiamma con la moglie da cui era già separato, i due, non ancora divorziati, non convivevano più. ...

Il sindaco non riconosce il Bimbo nato in Spagna con maternità surrogata : È già stato ribattezzato "il bambino senza documenti". Si chiama Juan ed è nato in Spagna grazie alla maternità surrogata il 27 dicembre scorso. Le sue "mamme" sono originarie di Perugia, ma residenti a Barcellona, dove vivono col loro "figlio fantasma".A quasi un anno, il piccolo si è ritrovato - suo malgrado - al centro di un caos burocratico. La Spagna, infatti, riconosce l'utero in ...

Incidente a Livigno - auto contro camion : ferita donna incinta - il Bimbo non ce l'ha fatta : SONDRIO Terribile Incidente a Livigno (Sondrio), in frazione Trepalle, lungo la strada che porta verso il passo del Foscagno. Una giovane donna, incinta di 20 settimane, è rimasta gravemente ferita ...

Melbourne - auto contro la folla : almeno 14 feriti - grave Bimbo. Due fermati : Un uomo è stato arrestato dalla polizia australiana dopo che alla guida della sua auto si è lanciato contro la folla e «ha colpito alcuni passanti» a un incrocio di Flinders...

La madre si ubriaca con la compagna e si addormenta sul figlioletto : Bimbo muore soffocato : La madre si ubriaca con la compagna e si addormenta sul figlioletto: bimbo muore soffocato La tragedia è avvenuta un anno in una casa di Bolton, in Regno Unito. Le due donne aveva continuato a bere anche dopo aver messo a letto il piccolino. Quando si sono svegliate, il piccolo era morto. La polizia ha […] L'articolo La madre si ubriaca con la compagna e si addormenta sul figlioletto: bimbo muore soffocato sembra essere il primo su NewsGo.

Il più triste Natale di Cles - Bimbo muore nel sonno : genitori medici non riescono a salvarlo : Quando la morte arriva all'improvviso è come un pugno nello stomaco. Se poi a morire è un bimbo di sei anni, vivace e giocherellone come possono esserlo i bimbi di quell'età, è anche peggio. Mario De ...

Bimbo muore nel sonno : genitori medici non riescono a salvarlo : Il cuore del piccolo Mario De Luca (6 anni) si è fermato all'improvviso. L'intera città è sotto shock

Choc nel Napoletano - Bimbo di 18 mesi si nasconde dietro al divano e muore soffocato : Choc ad Afragola. Un bambino di 18 mesi è morto a nella sua abitazione, soffocato da un divano o da un mobile sotto il quale si era nascosto. Il piccolo è arrivato già in fin di...