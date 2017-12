Berlusconi | 1000 euro al mese garantiti per tutti gli italiani

REDDITO DI DIGNITÀ/ Fisco - Berlusconi : "Nessuno sotto i 1000 euro". Agevolazioni per chi ha animali domestici : REDDITO di DIGNITÀ: Silvio Berlusconi si gioca (forse) l'asso della sua campagna elettorale. La proposta shock per il Fisco: chi guadagna meno di 1000 euro al mese non pagherà le tasse e...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 16:36:00 GMT)

Reddito di dignità/ Fisco - proposta choc di Berlusconi : "Nessuno sotto i 1000 euro al mese"(ultime notizie) : Reddito di dignità: Silvio Berlusconi si gioca (forse) l'asso della sua campagna elettorale. La proposta shock per il Fisco: chi guadagna meno di 1000 euro al mese non pagherà le tasse e...(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 14:02:00 GMT)

Berlusconi : 'reddito di dignità' per tutti sotto i 1000 euro mese : Roma, 27 dic. (askanews) Silvio Berlusconi promette un 'reddito di dignità' per tutti gli italiani che rientrino nelle soglie di povertà Istat. 'Per loro ha detto il leader Fi ospite in radio a R101- ...

Berlusconi : "reddito di dignità" per tutti sotto i 1000 euro mese : Roma, 27 dic. (askanews) - Silvio Berlusconi promette un "reddito di dignità" per tutti gli italiani che rientrino nelle soglie di povertà Istat. "Per loro - ha detto il leader Fi ospite in radio a ...

Riforma pensioni 2017 - Berlusconi assicura : 'Minima a 1000€ per tutti' : In un periodo in cui non si fa altro che sentire parlare di Riforma pensioni 2017, di incontri tra Governo e sindacati per cercare di provvedere a mancanze gravi del sistema previdenziale italiano, Silvio Berlusconi punta tutto sull'elettorato più anziano e torna a parlare proprio di questo tema, che è sempre più caro al popolo italiano. Ed è proprio di pensione che il politico e imprenditore si starebbe maggiormente preoccupando, l'argomento ...

Berlusconi vuole il voto degli anziani : "Pensioni minime da 1000 euro e farà il ministero della terza età" : Silvio Berlusconi vuole il voto degli anziani, suo storico bacino di voti. In un messaggio video al congresso nazionale di Federanziani il leader di Forza Italia annuncia che il centrodestra dovesse vincere le elezioni "ci sarà una novità importante quella di un ministero della terza età". L'ex Cav torna a cavalcare anche un altro suo storico cavallo di battaglia sul tema delle pensioni. "Riteniamo moralmente doveroso ...

Berlusconi rilancia : "Se vinciamo pensioni minime a 1000 euro" : E’ “inaccettabile” che tanti anziani non abbiano i soldi per curarsi, bisogna aumentare le pensioni minime ad “almeno 1000 euro al mese per tredici mensilità”. Queste le dichiarazioni di...

Berlusconi - pensioni minime a 1000 euro : ROMA, 19 NOV - " Oggi nessuno anziano può vivere con una pensione minima di 500 euro: oggi è doveroso e indispensabile aumentare almeno a un milione di euro i minimi pensionistici . Nessun anziano ...

Pensioni - Berlusconi : minime a 1000 euro costano 7 miliardi - le novità Video : Si avvicinano le elezioni politiche 2018 e il presidente di Forza Italia, #Silvio Berlusconi, mentre è ancora in corso il confronto tra l'esecutivo e le parti sociali sulla fase due della riforma #Pensioni, rilancia di nuovo il suo vecchio cavallo di battaglia sulla previdenza: l'aumento degli assegni minimi. Una proposta che non ha trovato spazio né nella legge di Bilancio 2017 né in quella di quest'anno gia' approvata dal Consiglio dei ...