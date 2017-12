Basket | una Serie A sempre più straniera e un’Italia operaia che sogna i Mondiali 2019

Su Eurosport il Basket Day : a Santo Stefano una grande abbuffata di Basket italiano : Sarà una scorpacciata di grande pallacanestro italiana quella in programma a Santo Stefano su Eurosport, la nuova "Home of basketball": un vero e proprio basket Day, con nove ore non-stop di basket, dalle 11.30 alle 20.30 circa, su Eurosport 2 (canale 211 di Sky, canale 373 di Mediaset Premium) e tre grandi match della dodicesima giornata di Serie A in diretta in rapida successione. Si comincia con un antipasto fortissimo! Alle 12.00, ...

Basket - Champions League : ancora una sconfitta per Capo d'Orlando : Capo d'Orlando - Una serata passata interamente a rincorrere, senza mai agguantare gli avversari. L'Orlandina ce la mette tutta contro i francesi dell'Elan Chalon ma si deve arrendere al maggior tasso ...

Basket - Champions League 2017-2018 : chance per Capo d’Orlando - Sassari e Avellino per fare un passo avanti. Serve una scossa a Venezia : Nono turno della Basketball Champions League 2017-2018. Le quattro italiane impegnate proseguono la loro rincorsa verso la qualificazione al turno successivo, la top 16, al quale accederanno solo le prime quattro di ogni raggruppamento. È la seconda partita di ritorno: il margine di errore si riduce sempre di più. Iniziamo da Capo d’Orlando, la prima a scendere in campo. L’inizio in Europa era stato da brividi, con cinque sconfitte ...

Basket - Champions League 2017-2018 : trasferta insidiosa per Venezia. Una Avellino incerottata riceve il Besiktas : Ottavo turno della Champions League di Basket 2017-2018. Si tratta della prima partita di ritorno: si entra nella fase decisiva, per stabilire le 16 squadre (quattro per girone) che passeranno il turno. Nella serata di domani saranno impegnate Venezia e Avellino, con situazioni differenti. trasferta turca per Venezia: serve riprendere il cammino L’Umana Reyer Venezia si trova in testa al gruppo C con cinque vittorie e due sconfitte, ...

Basket - Serie A : Fontecchio riparte da Cremona con una spinta azzurra : "Sono molto contento di essere qui. Voglio ringraziare Andrea Conti e la Vanoli per questa opportunità, Milano per avermi accontentato. Perché quest'anno, a un certo punto, ho pensato e deciso che ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Eurolega prepara una nuova proposta alla FIBA sulla questione “finestre” : Uno dei temi che tiene banco oramai da anni nel mondo del Basket è quello delle finestre delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019 introdotte dalla FIBA. Lo scontro tra la Federazione Internazionale e l’Eurolega prosegue e presto potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Ieri, infatti, a Barcellona, si è tenuta la riunione di fine anno dell’ECA (l’associazione dei club europei che “governa” le competizioni di ...

Basket - Eurolega : ancora una beffa per Milano. L'Efes vince nel finale 73-68 : ancora una sconfitta al fotofinish per Milano , che è stata battuta 73-68 dall' Efes nel decimo turno di Eurolega. Al Sinan Erdem Dome di Istanbul, la squadra di Simone Pianigiani ha subito un'altra ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 – Meo Sacchetti : “All’inizio sembravamo una squadra juniores. Poi siamo stati sfrontati : una vittoria di tutti” : L’Italia ha cominciato il suo percorso nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket del 2019 con due vittorie. Un avvio convincente e positivo, merito, tra gli altri, del coach Meo Sacchetti. Il tecnico pugliese, dopo la partita contro la Croazia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “L’ho detto anche ai ragazzi. sembravamo una squadra juniores“, ha esordito il CT riferendosi all’avvio spento dell’Italia. ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia debutta con una vittoria. Battuta la Romania 75-70 : Contava probabilmente solo vincere e l’Italia lo ha fatto. Gli azzurri superano 75-70 la Romania nella prima partita delle Qualificazioni al Mondiale 2019. Prestazione non brillante per una Nazionale completamente nuova e che si allena insieme solo da pochissimi giorni. Alla fine l’esordio è stato comunque vincente per la squadra di coach Meo Sacchetti in un girone che ha già regalato la prima sorpresa con la vittoria ...

LIVE Italia-Romania - Qualificazioni Mondiali Basket 2019 in DIRETTA : l’Italia rischia nel finale ma ottiene una fondamentale vittoria per 75-70 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Romania, prima partita delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Si tratta della prima uscita della nuova gestione di Meo Sacchetti. È una partita molto attesa per diversi motivi. L’insolita collocazione a novembre, nella prima delle tre finestre annuali, fa sì che manchino i giocatori di NBA ed Eurolega. C’è molta curiosità, dunque, per vedere all’opera la ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - serve iniziare con una vittoria. Un successo sarebbe fondamentale anche in ottica seconda fase : L’attesa sta per finire. Stasera alle 20.15, al Pala Ruffini di Torino, scende in campo l’Italia per affrontare la prima partita delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Un periodo insolito per le Nazionali, conseguenza della riforma voluta con insistenza dalla FIBA (e che ha provocato tanti strascichi). Ora, però, è il momento di mettere da parte le polemiche e passare la parola al campo. Il cambiamento internazionale ha portato ...

Basket - Serie A 2017-2018 : i migliori italiani dell’8a giornata. Gentile-Aradori una certezza - Della Valle trascinatore. Sorpresa Gaspardo : Ultimo turno Della Serie A di Basket 2017-2018 prima Della sosta per lasciare spazio alla Nazionale. Andiamo a vedere i migliori giocatori italiani dell’8a giornata proprio in chiave azzurra. Amedeo Della Valle: sulla seconda vittoria in campionato di Reggio Emilia c’è ovviamente la sua firma. La guardia ha realizzato 24 punti ma soprattutto ha mostrato la consueta leadership in campo. Dopo l’esclusione agli Europei, dunque, ...