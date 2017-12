Bari | spari in strada a Bitonto Morta una passante | giovane ferito

Bari - spari in strada : uccisa una passanteFerito un pregiudicato : era lui l'obiettivo? : Mattina di sangue a Bitonto dove alcuni sconosciuti hanno aperto il fuoco in strada: il probabile bersaglio era un 20enne pregiudicato per spaccio di droga. A perdere la vita però una donna di 84 anni che passava di lì.