Bari | doppio agguato in strada | anziana uccisa | ferito un giovane

Bari - doppio agguato in strada : uccisa anziana : Far west a Bitonto , in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi di pistola esplosi per ...

Calciomercato - via vai sull’asse Bari-Genoa : si prova a chiudere un doppio affare : Il Calciomercato sta per entrare nel vivo, asse calda quella che riguarda Genoa e Bari. Le due squadre sono in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi, la salvezza e la promozione nel campionato di Serie A ma nel frattempo iniziano a parlare di mercato. Asse caldo, in due potrebbero cambiare maglia, uno a gennaio ed uno dalla prossima stagione. Il Bari è alla ricerca di un attaccante e ha messo nel mirino Raffaele Palladino, calciatore che ...

Doppio appuntamento a Bari per l'European Employers'Day : La due giorni barese prova a rinvigorire il dialogo fra imprese ed enti di formazione, sullo sfondo di due settori d'eccellenza dell'economia pugliese: l'ecosistema digitale, dallo sviluppo software ...