BARI | ANZIANA UCCISA IN STRADA Spari in centro Bitonto | ferito ex pregiudicato | usata

BARI - doppio agguato in strada : anziana uccisa - ferito un giovane : Bari, 30 dic. (Adnkronos) - Far west a Bitonto, in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi di pistola esplosi per strada a Bitonto, in provincia di Bari. Sempre a Bitonto un pregiudicato di 20

BARI - doppio agguato in strada : uccisa anziana : Far west a Bitonto , in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi di pistola esplosi per ...

BARI - doppio agguato in strada : anziana uccisa - ferito un giovane : Bari, 30 dic. (Adnkronos) - Far west a Bitonto, in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi ...

BARI - spari in strada : muore anziana - giovane ferito : Non è stato ancora accertato se i colpi di arma da fuoco siano stati sparati a scopo intimidatorio o se si sia verificato un conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali

BARI - colpi arma da fuoco : uccisa anziana : 10.20 colpi d'arma da fuoco esplosi da una o più persone all'ingresso del centro storico di Bitonto, in provincia di Bari, hanno causato la morte di un'anziana e il ferimento di un giovane. La donna, che si trovava a passare, è rimasta colpita da uno degli almeno 10 colpi sparati. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto intimidatorio, oppure di un vero e proprio conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali.

BARI - ritrovata l’anziana scomparsa per 12 ore : disperata - non aveva più la forza di urlare : Bari, ritrovata l’anziana scomparsa per 12 ore: disperata, non aveva più la forza di urlare Una signora di 78 anni, scomparsa martedì mattina da Gioia del Colle, dopo ore di ricerche è stata fortunatamente ritrovata viva in campagna. Ormai priva di forze ma cosciente, alla vista dei militari è scoppiata in lacrime e li ha […] L'articolo Bari, ritrovata l’anziana scomparsa per 12 ore: disperata, non aveva più la forza di urlare sembra ...

BARI. Badante romena e 4 complici rapinano anziana : Bari. Badante romena e 4 complici rapinano anziana I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito questa mattina 5 ordinanze di custodia cautelare (due in carcere e tre ai domiciliari), ...