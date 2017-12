Autostrade - dal 1 gennaio aumentano i pedaggi : Un regalo, non c'è che dire, agli automobilisti per il 2018 che non farà certo loro piacere. Già, perché con lo scoccare della mezzanotte, assieme a brindisi, botti e razzi che illuminano il cielo, ...

Autostrade - dal 1° gennaio aumentano tutti i pedaggi : ecco le nuove tariffe : ROMA - L'aumento medio dei pedaggi sulla rete autostradale italiana è del 2,74%, dal primo gennaio 2018. Balzo record per i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex,...

Autostrade - rincari dal 1° gennaio : Dal primo gennaio 2018, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, l'adeguamento tariffario di competenza di Autostrade per l'Italia è pari all'1,51% . Lo rende noto Autostrade per l'Italia in un comunicato precisando che tale incremento, in ...