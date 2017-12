Autostrade | aumento medio del 2 | 74% +52% Aosta-Morgex +13% Milano Serravalle e Strada

Autostrade - pedaggi più cari : fino al 53% di aumento : Arrivano nuovi aumenti delle tariffe autostradali. Con l’anno nuovo entrano in vigore infatti gli adeguamenti previsti dal ministero dei Trasporti, che alzano in media i costi per gli automobilisti del +2,74%, mentre lo scorso anno la crescita era appena dello 0,77%. In alcune tratte però l’aumento è molto più consistente della media: come sulla Ra...

Autostrade - aumento medio tariffe +2 - 74% : 20.52 Dal prossimo primo gennaio 2018 entrano in vigore gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale. L'incremento medio per i veicoli sull'intera rete autostradale, calcolato sulla base delle percorrenze 2016, sarà di 2,74%. Lo comunica il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Balzo record per i 31 chilometri della concessionaria Rav, Aosta Ovest-Morgex, +52%, legato a pronunce giudiziarie dopo ricorsi delle società. ...

Autostrade : Sias - +3 - 02% aumento medio tariffe 2018 : Lo comunica la società rendendo noto quanto previsto dai decreti di fine anno dei ministeri dei Trasporti e dell'Economia per gli adeguamenti tariffari delle Autostrade in concessione. La rete del ...