AUMENTI BOLLETTE Le vere cause della stangata del 2018

Bollette gas e luce - nel 2018 scattano AUMENTI del 5% : +79 euro a famiglia : Un incremento delle tariffe più che triplo rispetto all'andamento del costo della vita, che chiuderà il 2017 con un incremento di circa l'1,5%. É questa la decisione dell'Autorità per l'energia, che ...

Bollette luce e gas - AUMENTI in arrivo : quanto pagheremo in più nel 2018 : Bollette di elettricità e gas in aumento nel primo trimestre del 2018. Dal primo gennaio, informa l'Autorità dell'Energia, la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture ...

Gas e luce - scattano AUMENTI BOLLETTE del 5%. Stangata di 79 euro a famiglia : Un incremento delle tariffe più che triplo rispetto all'andamento del costo della vita, che chiuderà il 2017 con un incremento di circa l'1,5%. É questa la decisione dell'Autorità per l'energia, che ...

Bollette più salate da gennaio : scattano gli AUMENTI per luce e gas : Rincari in vista per le Bollette degli italiani a partire da gennaio 2018. La famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche, del +5% per quelle gas. Lo prevede l'...

Bollette - pedaggi e tariffe : tutti gli AUMENTI del 2018. 'Una stangata da 952 euro' : Anno nuovo, stangata nuova. Con il 2018 arriva il consueto aumento di prezzi e tariffe che toccherà quota +952 euro annui per una famiglia media. 'Si profilano ulteriori salassi per le tasche dei ...

Bollette - pedaggi e tariffe : tutti gli AUMENTI del 2018. 'Stangata da 952 euro' : Anno nuovo, stangata nuova. Con il 2018 arriva il consueto aumento di prezzi e tariffe che toccherà quota +952 euro annui per una famiglia media. 'Si profilano ulteriori salassi per le tasche dei ...

Bollette - pedaggi e tariffe : tutti gli AUMENTI del 2018. "Una stangata da 952 euro" : Anno nuovo, stangata nuova. Con il 2018 arriva il consueto aumento di prezzi e tariffe che toccherà quota +952 euro annui per una famiglia media. "Si profilano ulteriori salassi per le...

Bollette a 28 giorni - ufficiale blocco. Le norme. AUMENTI per tutti da Gennaio : Gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi alla misura. Se non lo fanno devono rimborsare 50 euro ogni cliente più 1 euro per ogni giorno che passa a partire.

Fastweb - nuovi e clienti acquisiti stessi prezzi. AUMENTI per tutti in bollette con norma rivista : Fastweb riporta a 30 giorni la fatturazione sia sul mobile che sul fisso dal 2018. Stessa decisione di Fastweb anche se ci sono dei punti da chiarire.

Fastweb - uguali offerte per chi è già cliente e nuovi. Per tutti bollette mensili non chiari - AUMENTI : Fastweb riporta a 30 giorni la fatturazione sia sul mobile che sul fisso dal 2018. Stessa decisione di Fastweb anche se ci sono dei punti da chiarire.

Bollette luce e gas : due cause per pesanti AUMENTI costi in autunno-inverno : Sia il gas che la luce costeranno di più questo autunno e inverno per riscaldare le case e gli uffici. Vediamo il perchè.

Bollette 28 giorni - stop beffa? Potremmo pagare di più con AUMENTI delle tariffe : Bollette 28 giorni, stop beffa? Potremmo pagare di più con aumenti delle tariffe Governo conferma stop a fatture di 4 settimane senza rimborsi retroattivi, e i gestori annunciano battaglia: ecco perché la manovra sembra una beffa. Simona Ruffini Esperto di Cronaca S. Ruffini Segui Segui gia' Curato da Marco Mancini ...

Bollette 28 giorni - stop beffa? Potremmo pagare di più con AUMENTI delle tariffe : L'iniziale entusiasmo per l'impegno del governo contro le Bollette di 28 giorni sembra spegnersi in queste ore. Con l'emendamento al decreto fisco della legge di bilancio 2018, l'esecutivo si era infatti impegnato a rendere illegale la pratica delle fatture di 4 settimane. La battaglia contro i gestori della telefonia fissa, fibra e adsl, sembrava vinta. Tuttavia il risvolto che sta prendendo la questione sembra non essere affatto positivo per ...