Aumenti autostrade 2018 | i rincari tratta per tratta

Autostrade - ecco gli Aumenti sulle tratte principali : Stangata di Capodanno sui pedaggi autostradali . Dal primo gennaio 2018 entrano in vigore gli adeguamenti delle tariffe. Ma a quanto ammonteranno i rincari? Gli aumenti vanno da una manciata di ...

Autostrade - aumento dei pedaggi dal 1 Gennaio 2018/ Ecco le nuove tariffe - gli Aumenti maggiori sono... : Autostrade , aumentano i pedaggi : a Sud i rincari maggiori . Si va dall'1,51% di aumento da parte di Autostrade per l’Italia fino al 5,98% riservato ad Autostrade Meridionali(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 23:08:00 GMT)

Autostrade - col 2018 arrivano gli Aumenti : +3 - 02% per il gruppo Sias : ...51%', ha comunicato la società del gruppo Atlantia, la più grande fra quelle operanti in Italia, 'in base a quanto stabilito dal decreto di ministero dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze'. L'...