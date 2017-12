Attenti alle bugie | la cinesica è in agguato

Pandoro e panettone - Adiconsum : Attenti alle imitazioni : Con il d.m. 22/07/05 sono state definite le regole dei prodotti natalizi da forno a cui sono riservate le denominazioni “Pandoro” e “panettone”. Elementi caratterizzanti di questi dolci – spiega Adiconsum, Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente – sono la lievitazione naturale e la presenza obbligatoria di burro e uova fresche. Gli ingredienti fondamentali del panettone sono: farina di frumento; zucchero; uova di ...

Juventus - Allegri : 'A Dybala un pò di panchina fa bene. Crediamo nello scudetto - ma Attenti alla Roma' : Intervistato da Premium Sport al termine di Bologna-Juventus, Massimiliano Allegri non si nasconde e sottolinea che la sua squadra, come al solito, punta a vincere tutto. La Juve sembra essersi ...

Inter-Udinese - Spalletti : “Pordenone? Dovevamo essere più Attenti. Mercato? Dipende dal presidente” : Inter-Udinese, Spalletti: “Pordenone? Dovevamo essere più attenti. Mercato? Dipende dal presidente” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Udinese, Spalletti – Dopo l’incredibile ottavo di finale di Coppa Italia vissuto in settimana contro il Pordenone, risolto solo ai rigori, per l’Inter ritornano le sfide di campionato con ...

Renzi : non parlo di complotti come M5S - ma Attenti alle schifezze : Non mi preoccupa la dimensione politica delle fake news (su cui peraltro martedì prossimo il Pd presenterà il primo report quindicinale, promesso all'ultima Leopolda, molto interessante). A me ...

Attenti alle nuove truffe telefoniche : L’unione dei consumatori di Termini Imerese lancia l'allarme per nuove truffe telefoniche. Attenzione anche ai messaggi che prosciugano conti correnti

Ausilio : Pastore? Attenti alle occasioni : MILANO, 19 NOV - "Pastore? Siamo l'Inter, abbiamo il dovere di dover stare Attenti a quei giocatori che possono fare al caso nostro. Il mercato di gennaio non mi fa impazzire, perché le occasioni sono ...

Black Friday : Attenti alle truffe online - ecco come difendersi Video : Tra poco avra' inizio il #Black Friday 2017, periodo utilizzato soprattutto dagli americani per fare acquisti natalizi. Con il passare del tempo, questa usanza tipicamente 'straniera' è arrivata anche in Italia ed anno dopo anno ha allettato milioni di consumatori. Quest'anno l'evento dovrebbe avere inizio il 24 di novembre, ma gia' molti negozianti online stanno iniziando a scontare i loro prodotti anticipatamente. Il risparmio online attira ...

Promozioni Black Friday : in arrivo super offerte ma Attenti alle truffe Video : E' uno degli eventi più attesi dai consumatori, in particolar modo dagli utenti online che sono soliti acquistare sul Web. Parliamo ovviamente del Black Friday, usanza americana esportata in Italia proprio dagli Stati Uniti nel 2011 e che ha preso piede sopratutto in questi ultimi anni: infatti gli utenti che sanno utilizzare internet sono in deciso aumento [Video]e quindi gli #acquisti online, oramai, hanno in parte sostituito i classici ...

Juve - Marotta : "Mercato? Attenti alle occasioni. Fallimento senza scudetto" : "Vogliamo il massimo. La Champions League è quasi un'ossessione, ma le ultime sconfitte in finale devono motivarci ancor di più per arrivare fino a Kiev. Ma questa volta per vincere. Lo scudetto? ...

Bonus da 500 euro : Attenti alle regole sulle scadenze delle somme : Il Miur ha emesso di recente un avviso riguardante le somme del Bonus da 500 euro relative all’anno 2016/17. Al contrario di quanto affermato in precedenza, tali somme saranno disponibili non prima di dicembre. A questo punto è bene ricordare che proprio la somma relativa a questo accredito, ha una scadenza. Cerchiamo di fare chiarezza. […] L'articolo Bonus da 500 euro: attenti alle regole sulle scadenze delle somme proviene da ...