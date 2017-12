Assunzioni Poste Italiane 2018 Nord-Sud fino al 3 gennaio | posizioni per postini

Poste Italiane : Assunzioni 2018. Ben 6mila persone in tutta Italia : Poste Italiane annuncia la campagna assunzioni per il 2018 come portalettere e diverse altri ruoli con migliaia di assunzioni

Assunzioni Poste Italiane : i requisiti : Una nuova campagna di selezione e assunzione è stata promossa da Poste Italiane, al fine di ricercare nuovi soggetti da poter inserire nelle proprie sedi dislocate lungo tutta la penisola del Bel Paese. Anche questo processo di selezione dei dipendenti fa parte del progetto partito nel 2015 e che terminerà nel 2020, col quale si è posto l'obiettivo di andare ad abbattere il livello di disoccupazione giovanile, offrendo opportunità di lavoro in ...

Poste italiane Assunzioni e stipendio aumentato : L'accordo raggiunto stabilisce anche il pagamento di un una tantum di 1.000 euro per il 2016–17 in favore di tutti i lavoratori in servizio al 30 novembre 2017.

Nuove Assunzioni Poste Italiane: posizioni aperte a novembre 2017 Il Gruppo Poste Italiane ricerca nuovo personale: ecco i requisiti, come presentare la domanda di ammissione e data di scadenza.

Poste Italiane : numerose Assunzioni in arrivo grazie ad Amazon : grazie all'azienda americana #Amazon e a Poste Italiane, presto sara' avviata una campagna di reclutamento che inserira' nel mondo del lavoro ben 1.500 persone in molte province Italiane. Infatti, il colosso della vendita online ha stretto un importante accordo con PT per la consegna dei pacchi veloci coinvolgendo molti sindacati regionali e offrendo, in questo modo, nuove opportunita' di inserimento nel mondo del lavoro per moltissimi aspiranti ...