Anno record per Piazza Affari Nel 2017 chiude a +13 | 6%

Rihanna e il suo album “Anti” hAnno conquistato un nuovo record : “Anti”, l’ultimo album in studio di Rihanna non smette di regalarle soddisfazioni. via GIPHY L’ultima in ordine di tempo è giunta proprio sul finire di questo 2017, a quasi due anni di distanza dalla pubblicazione del disco (uscito il 28 gennaio 2016). Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: Dic 3, 2017 at 11:41 PST Riri e il suo “Anti” continuano a dominare le classifiche di tutto ...

Record di concerti di CapodAnno di Ermal Meta in giro per l’Italia : si chiude un’annata d’oro : I concerti di Capodanno di Ermal Meta segnano un nuovo Record. L'artista di Fier sarà infatti impegnato in ben 3 concerti in sole 24 ore, tra Bologna, Firenze e Pescara. Un vero primato, quello del cantautore albanese, che apre la nuova annata musicale con una maratona di live in giro per l'Italia. Sembrava impossibile che potesse essere presente a Bologna e Firenze, eppure è stato davvero così. Ermal Meta prenderà parte al Capodanno di ...

Freddo record nel nord degli Stati Uniti : CapodAnno a Times Square al gelo : Gli Stati Uniti sono stretti nella morsa del Freddo: record nel nord del Paese, in Minnesota, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -38,3°C (a International Falls, il precedente record era di -35,5°C nel 1924). Freddo e il vento col passare dei giorni si sposteranno a sud e a est, cosa che fa presagire un Capodanno gelido in molte zone degli Stati Uniti. A New York ad esempio, non si supererà il record di -20°C del 1918, ma al momento dei ...

Il CapodAnno record dell'agriturismo : Quello che sta arrivando sarà il Capodanno record per l'agriturismo. Sono oltre 250mila gli ospiti attesi a tavola per fine 2017 e inizio 2018 nelle aziende di agriturismo italiane, in cerca buona ...

Trapianti - l’Anno record per l’Italia : I destini di 4 donne si sono incrociati nella notte di Natale a Torino. Gli organi donati da una di loro, morta a 48 anni per un’emorragia cerebrale, hanno ridato vita alle altre tre. I polmoni sono andati a una donna di 52 anni. Fegato e un rene sono invece stati donati a una donna di 59 anni con una epatopatia policistica. Il secondo rene è stato trapiantato il giorno di Natale su una 44enne. «Sarò eternamente grata alla donatrice. Una persona ...

Vela - Sydney-Hobart 2017 : i supermaxi fAnno il vuoto - sempre Comanche davanti a tutti. Profumo di record… : Come prevedibile, nella Sydney-Hobart 2017, i supermaxi hanno fatto il vuoto e staccato tutta la concorrenza. davanti a tutti c’è sempre Comanche, che guida il plotone di poche unità davanti a Wild Oats XI e Black Jack. Dietro ci sono il maxi di 80 piedi Beau Geste, il supermaxi campione in carica InfoTrack e US Volvo 70 Wizard. Le barche procedono ad un’andatura molto spedita, tanto che le stime prevedono che venga infranto il ...

OSCAR 2017 – Il Miglior Sportivo Invernale dell’Anno è… La top 5 : l’urlo di Pellegrino - i record di Goggia - la Coppa di Fill : Il 2017 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OASport conferisce i suoi premi e onora i Migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata al Miglior Sportivo Invernale dell’anno. Una top 5 tutta azzurra, dei nostri Migliori 5 rappresentanti, quelli che hanno regalato più ...

Trapianti - 2017 Anno record : ...italiana - perché vuol dire che nell'area Centro Nord noi abbiamo un modello che ha raggiunto risultati finora ottenuti solo dal modello spagnolo e che sono tra i migliori al mondo. Anche nell'area ...

2017 Anno record per l'export agroalimentare : (Teleborsa) - L'agroalimentare con regali enogastronomici, pranzi e cenoni è quest'anno la voce più importante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno , con una spesa ...

City - botti prima di CapodAnno : uno strano record lo accomuna al Wolverhampton... : Guardiola e il Manchester City macinano record. Le vittorie consecutive, il numero di gol, il confronto con gli altri attacchi delle big europee. Tra i tantissimi primati, i Citizens hanno raggiunto ...

Judo - World Masters 2017 : l’Anno si chiude con un altro primato giapponese - record di vittorie per Sumiya Dorjsuren : La stagione internazionale del Judo si è conclusa quest’anno in stile tennistico, con l’organizzazione del World Masters 2017, torneo tenutosi a San Pietroburgo e riservato ai migliori sedici atleti di ciascuna categoria di peso. Un torneo decisamente importante, visti i ricchi premi in denaro ed i 1.800 punti in palio per i ranking mondiali, solamente duecento in meno rispetto a quelli assegnati ai vincitori dei titoli mondiali a ...

