Animali e botti di Capodanno Le dieci regole per difenderli  

Capodanno - Lav : ecco come proteggere gli Animali dai botti : Capodanno è la festa dei fuochi d’artificio e dei botti: passione di molti, incubo per gli animali. Alcuni Comuni hanno vietato petardi e fuochi d’artificio, ma non tutti, e spesso il bando non viene rispettato. Per questo la Lega anti vivisezione, oltre a appellarsi al senso di responsabilità dei cittadini perché non mettano a repentaglio la sicurezza, di persone e animali, fornisce alcuni consigli per proteggere cani, gatti e tutte ...

Capodanno a Torino. I botti spaventano gli Animali… e non solo : Gli agenti del Nucleo di Polizia Commerciale e Amministrativa della Polizia Municipale di Torino hanno sequestrato in strada Settimo 7 kg di articoli pirotecnici posseduti da una persona titolare di autorizzazione itinerante. I controlli sono mirati alla sicurezza e alla prevenzione di…Continua a leggere →

La Lav chiede lo stop ai botti di Capodanno dannosi per gli Animali - : La Lega Antivivisezione ha invitato i Comuni ad adottare provvedimenti affinché i festeggiamenti di fine anno non causino conseguenze troppo dannose per gli amici a quattro zampe

I botti spaventano gli Animali - chiesto divieto a sindaci : Negli ultimi quattro anni grazie all'aumento dei provvedimenti comunali che hanno vietato botti e spettacoli pirotecnici, vi è stata una drastica diminuzione degli incidenti, osserva la Lav ...

Lav a tutti i Comuni : "Vietate i botti - sono dannosi per umani e Animali" : ... "Vietare i botti è utile anche per la tutela dell`incolumità dei cittadini, negli ultimi quattro anni grazie all`aumento dei provvedimenti comunali che hanno vietato botti e spettacoli pirotecnici, ...

Capodanno - WWF : per gli Animali in letargo nessun rischio botti : Il Capodanno sta per arrivare ma molti animali non lo festeggiano mai in quanto vanno in letargo: il Wwf ricorda che non accade solo al ghiro, ma anche all’orso polare, al merluzzo antartico, a chiocciole e coccinelle. Per sopravvivere al freddo, al gelo e alla neve, alcuni animali hanno adottato speciali strategie, spiega l’associazione ambientalista. Nella lista dei “dormiglioni” ci sono pipistrelli, api, moscerini, ...

Proteggere gli Animali dai Botti di Capodanno : Si avvicina il Capodanno e l’OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ci ricorda un utile decalogo per Proteggere i nostri amici Animali dai famigerati Botti di Capodanno. I nostri amici a quattro zampe, possono infatti essere colpiti da veri e propri attacchi di panico. Sono un incubo per loro le forti esplosioni, ricordiamo infatti che gli Animali […]

Botti di Capodanno : come preservare l’incolumità degli Animali : I Botti di Capodanno mettono a dura prova la salute dei nostri animali. Per preservare l’incolumità di cani, gatti e altri animali domestici, occorre tenerli il più possibile lontani dai festeggiamenti e dai luoghi delle esplosioni. E’ consigliabile non lasciarli soli (gli animali fobici potrebbero avere reazioni incontrollate e ferirsi), distraendoli, piuttosto, con giochi e bocconcini, mostrandosi tranquilli e felici, stando loro vicino, senza ...

Migliaia di Animali rischiano la vita per i botti di Capodanno : "Una pratica violenta e pericolosa, spesso alimentata e collegata a fenomeni di illegalità". Queste le parole con cui Marco Bravi, Presidente Consiglio Nazionale ENPA e Responsabile Comunicazione e Sviluppo...

Stop ai botti di capodanno e all'abbandono degli Animali : la campagna dei veterinari di Roma : Una campagna educativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un'adozione responsabile e contro l'abbandono degli animali durante le festività. Questo il messaggio dell'iniziativa ...

Verso la notte di "guerra". Come aiutare gli Animali a sopravvivere ai botti : Alcuni consigli pratici di LNDC per proteggere i nostri familiari a quattro zampe, invitando ancora una volta tutti i Comuni che ancora non lo avessero fatto a vietare gli spettacoli pirotecnici ...

Torino : campagna di sensibilizzazione sulla pericolosità dei “botti” per gli Animali : L’Amministrazione comunale di Torino ha lanciato una campagna di sensibilizzazione lanciata per richiamare l’attenzione sulla pericolosità di petardi, mortaretti, fuochi d’artificio e altro materiale pirotecnico, ai danni degli animali. Con i disegni della classe 2D della scuola elementare Manzoni sono state realizzate la locandina e la cartolina. Consigli utili: e’ importante innanzitutto rivolgersi al proprio veterinario che vi ...

Ordinanza anti botti per tutela cittadini e Animali dal 23 Dicembre al 7 Gennaio : E' vietato inoltre condurre in qualsiasi momenti animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.