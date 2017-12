Anas entra in FS Ferrovie Italiane | fusione ufficiale

Anas entra in Fs italiane : risparmi operativi per 400 milioni : Anas entra nel gruppo Fs con l'aumento di capitale di 2,86 miliardi di euro mediante conferimento dell'intera partecipazione Anas detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze deliberato dall'Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato italiane. Il Gruppo FS italiane, con l'ingresso di Anas a fianco di Rete Ferroviaria Italiana, si legge in ...