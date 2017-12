Amori da star | vota la tua coppia famosa preferita del 2017

Amori CHE NON SANNO STARE AL MONDO di Francesca Comencini (2017) : Dopo la presentazione in anteprima al Festival di Locarno e poi al Torino Film Festival, arriva in sala il nuovo film di Francesca Comencini, a cinque anni da Un giorno speciale (ma in mezzo c'è stata la co-regia della serie Gomorra). Tratto dal romanzo omonimo scritto dalla stessa regista, AMORI che non SANNO STARE al MONDO racconta l'elaborazione di un relazione sentimentale finita, quella tra la romantica e volubile ...

Amori CHE NON SANNO STARE AL MONDO di Francesca Comencini (2017) : Dopo la presentazione in anteprima al Festival di Locarno e poi al Torino Film Festival, arriva in sala il nuovo film di Francesca Comencini, a cinque anni da Un giorno speciale (ma in mezzo c'è stata la co-regia della serie Gomorra). Tratto dal romanzo omonimo scritto dalla stessa regista, AMORI che non SANNO STARE al MONDO racconta l'elaborazione di un relazione sentimentale finita, quella tra la romantica e volubile ...

Amori che non sanno stare al mondo - se l'eccesso svela l'essenziale : All'esame di una studentessa-ballerina si parla di Lancillotto e Galeotto, ma più che al ciclo bretone questo film pare ispirato alle vicende ariostesche: "furiosa" è infatti la protagonista, Claudia, ...

Amori che non sanno stare al mondo - il film - La recensione : ... è sempre lei il centro gravitazionale di Amori che non sanno stare al mondo (in sala dal 29 novembre, durata 92'). Anche perché la mano femminile che guida il film si sente eccome: Francesca ...

AMORI che non SANNO STARE al MONDO: Camilla Semino Favro, la giovane attrice di Torre del Greco ha interpretato il ruolo di Giorgia nel film di Francesca Comencini. Intervista in esclusiva.

Comencini e Mascino raccontano 'Amori che non sanno stare al mondo ' : La regista Francesca Comencini e l'atttrice Lucia Mascino raccontano il nuovo film presentato al Torino Film Festival : 'Amori che non sanno stare al mondo' una commedia sentimentale tratta dal libro ...

Amori che non sanno stare al mondo - film al cinema : recensione e curiosità : Amori che non sanno stare al mondo è uno dei film al cinema in uscita nelle sale da mercoledì 29 novembre 2017. La pellicola appartiene al genere drammatico ed è diretta da Francesca Comencini ed interpretata da Lucia Mascino e Thomas Trabacchi. La trama racconta con ironia e lucidità una storia d’amore che non sa stare al mondo, il modo in cui le donne ne affrontano la fine. Di seguito ecco la nostra recensione, la scheda, la trama, il ...

Amori che non sanno stare al mondo : Amori che non sanno stare al mondo - Film Drammatico di Francesca Comencini. Italia, 2017 durata 92 min. Consigli per la visione +13.