Altro che tablet | la tecnologia più efficace nelle scuole si chiama lavagna

Altro che Marilyn Monroe : in Nuova Zelanda c'è una piscina di champagne bollente : champagne ad alta gradazione. Non alcolica ma in termini di calore. Non c'è ghiaccio o frigorifero che possa raffreddare champagne Pool, un lago di origine vulcanica che si trova in Nuova Zelanda, ...

LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa - Eurolega 2017-2018 in DIRETTA : Altro finale amaro per l'Olimpia che perde 91-88 : Grazie per averci seguito James Feldeine è il miglior marcatore della partita con 19 punti, mentre a Milano non bastano i 16 di Micov Un primo quarto da 29-15 per i serbi è decisivo nell'economia di ...

Altro che streaming - a Roma la seduta è pubblica ma a porte chiuse : Siamo nella Roma di Raggi , precisamente nel IV Municipio , dove il Presidente M5S Francesco Brizzi ha deciso di tenere la 'seduta pubblica, a porte chiuse, ma pubblica' . Ci avete capito qualcosa? ...

Sci alpino - Combinata Bormio 2017 : Altro podio azzurro! Vince Pintuarault davanti a Fill e Jansrud. Che sfortuna per Paris : altro podio azzurro in quel di Bormio. Nell’odierna Combinata Peter Fill conclude al secondo posto, battuto solo dal grande favorito, Alexis Pinturault. Il francese riesce a rimontare, come da pronostico, nella manche di slalom ben sedici posizioni e alla fine conquista una vittoria importante, confermandosi il migliore in questa specialità. C’è comunque grande festa per i colori azzurri con Peter Fill, che riesce ad agguantare una ...

Calciomercato Juventus - Altro tentativo per Emre Can a gennaio : trattative anche con Atalanta e Leverkusen : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Verona con l’obiettivo di tentare il sorpasso al Napoli o almeno mantenere il passo della squadra azzurra. La dirigenza lavora attentamente sul mercato, Marotta è concentrato sul centrocampo, il sogno è avere Emre Can già per gennaio, pronto un altro tentativo ma difficilmente arriverà l’ok da parte del ...

Perché a Napoli non basta un Altro lifting : Alle parole di Luigi de Magistris bisogna metter sempre la tara della retorica, per liberarle del gergo zapatista e venire al sodo. Licenziando l'anno che se ne va, il sindaco ha annunciato che nell'...

Allan a Premium : “Altro che titolo d’inverno - vogliamo vincere a maggio” : Il Napoli sfiderà domani nell’anticipo del venerdì sera alle 20:45 in trasferta il Crotone di Walter Zenga. Dopo l’intervista rilasciata ieri da Allan ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il centrocampista azzurro ha parlato quest’oggi anche a ‘Premium Sport’. Il brasiliano si è soffermato su tanti argomenti: dal 2017 del Napoli all’imminente sfida contro la compagine […] L'articolo Allan a Premium: “Altro che titolo ...

Femminicidio di Treviso - l’ipotesi : “Sofiya uccisa perché voleva un figlio da un Altro” : Femminicidio di Treviso, l’ipotesi: “Sofiya uccisa perché voleva un figlio da un altro” Da sempre in bilico tra due relazioni Sofiya aveva conosciuto un terzo uomo, un ortopedico trevigiano con cui era in procinto di iniziare una nuova vita. Per questo, secondo l’ultima ipotesi emersa nel giallo di Treviso, sarebbe stata uccisa dal convivente morto […] L'articolo Femminicidio di Treviso, l’ipotesi: “Sofiya uccisa perché voleva un ...

Altro che "basta il pensiero" - il regalo di Natale di Kanye West a Kim Kardashian è uno 'schiaffo alla povertà' : Un mazzo di fiori, una trousse di trucchi o una scatola di cioccolatini? Praticamente ogni marito al mondo si è domandato quale fosse il miglior regalo da poter fare alla consorte per Natale, evitando di cadere nel banale. A porsi lo stesso quesito è stato il rapper Kanye West al momento di acquistare i regali per la sua Kim Kardashian, ma avendo un conto in banca decisamente più gonfio della maggior parte dei mariti sulla ...

Milan scandaloso - l’Atalanta domina e San Siro contesta : “fuori i coglioni” - Altro che Europa - rossoneri nella parte destra della classifica! : 1/16 LaPresse/Spada ...

Ballardini : 'Altro che Grifo 2 - sono tutti affidabili' : Genova - Forse è la partita che ha 'ufficialmente' soddisfatto di più Davide Ballardini . Perché la Juventus ha vinto e ha eliminato il Genoa dalla Coppa Italia, ma il mister ostenta serenità e ...

Altro che fisco amico : il tarocco delle Entrate per vincere un processo : Roma - Quando si dice lo zelo. Adesso si arriva persino a truccare le carte pur di rimpinguare le casse pubbliche. O meglio pur di non vederle intaccate dai rimborsi. La notizia che arriva da Bari, pubblicata ieri da ItaliaOggi, è di quelle che fanno discutere e che potrebbe finire benissimo in un manuale di giornalismo. Una di quelle storie, cioè, dove a fare la notizia non è il cane che morde l'uomo ma viceversa. Questa insomma non è la ...