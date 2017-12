Alla fine Apple si scusa con sconti su batterie e aggiornamenti rapidi

Briatore-Gregoraci è addio - il gesto che mette fine Alla loro storia d'amore : Le prime avvisaglie della crisi tra la showgirl e l'imprenditore italiano erano balzate ai clamori della cronaca con la cancellazione delle foto insieme al marito sul profilo Instagram della ...

Giampaolo : 'Con la Spal faremo una grande gara. Difenderemo questa classifica fino Alla fine' : Bogliasco - Ultima partita del 2017: domani la Sampdoria affronta la Spal al Ferraris (ore 15) . Dopo l'onorevole sconfitta di Napoli, l'obiettivo è ritrovare la vittoria che manca dal successo del 19 ...

Appendino : "Arriveremo fino Alla fine del mandato - non sarà un miracolo : stiamo lavorando bene" : La sindaca alla conferenza stampa di fine anno: "Tagli necessari, non useremo il Comune per fare campagna elettorale"

Porcari. Incendio Alla Rox : invito a tenere le finestre chiuse : Ben 3 squadre dei Pompieri di Lucca, con il supporto di tre autobotti giunte da Pistoia, hanno lavorato per ore per domare il rogo di vaste proporzioni che ha interessato uno dei magazzini della ditta Rox in via Giacomo Puccini…Continua a leggere →

Una storia a lieto fine dAlla Calabria grazie ai bachi da seta : Una bella notizia arriva dalla Calabria: il ritorno del baco da seta. A pochi chilometri da Catanzaro, capoluogo calabrese, sorge San Floro un piccolo borgo che dal 1300 al 1700 ha vissuto il suo periodo di gloria in Europa, infatti era noto come "capitale europea della seta". Dopo tutti questi anni San Floro ci riprova grazie a tre ragazzi: Miriam, Domenico e Giovanna, che hanno deciso di riscoprire l’allevamento del baco e la lavorazione della ...

Papa cita Diavolo più dei predecessori in mezzo secolo : 'vende bene - ma Alla fine paga male' : Non solo Bergoglio nei 5 anni di pontificato ha citato satana ma ha sempre insistito, nella predicazione quotidiana, sulla sua esistenza e sulla sua pericolosità. Una predicazione controcorrente, dato che il Maligno è stato per lungo tempo un grande assente

Gentiloni Alla conferenza di fine legislatura : 'Non abbiamo tirato a campare' La diretta : 'Dovevamo evitare interruzioni brusche e traumatiche in un momento molto delicato per l'economia italiana e per la nostra società che stava leccandosi le ferite, stava e riprendendo fiato ed in ...

Gentiloni fa il bilancio Alla conferenza di fine legislatura : «Non abbiamo tirato a campare» La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Gentiloni fa il bilancio Alla conferenza di fine legislatura : «Non abbiamo tirato a campare» La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Gentiloni fa il bilancio Alla conferenza di fine legislatura : 'Non abbiamo tirato a campare' La diretta : 'Dovevamo evitare interruzioni brusche e traumatiche in un momento molto delicato per l'economia italiana e per la nostra società che stava leccandosi le ferite, stava e riprendendo fiato ed in ...

Gentiloni Alla conferenza stampa di fine legislatura : “Non abbiamo tirato a campare. Italia ripartita grazie a italiani” : “Non abbiamo tirato a campare, grazie alla maggioranza”. “L’Italia è ripartita grazie agli Italiani”. “Nella prossima legislatura non possono mancare l’ambizione e le riforme”. Il premier uscente Paolo Gentiloni nell’ultima conferenza stampa della legislatura parla dei mesi in cui ha svolto il ruolo di presidente del Consiglio e indica quelle che sono per lui le priorità da considerare per il ...

Gentiloni fa il bilancio Alla conferenza di fine legislatura : «Non abbiamo tirato a campare» La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Governo - Gentiloni fa il bilancio Alla conferenza di fine legislatura La diretta : ?«Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura». Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza...

Gentiloni fa il bilancio Alla conferenza di fine legislatura La diretta : 'Ritengo importante aver raggiunto quello che consideravo un obiettivo e cioè arrivare a una conclusione ordinata della legislatura'. Lo ha detto Paolo Gentiloni alla conferenza di fine anno, che sarà ...