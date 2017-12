: Alcool test, le revisioni degli strumenti creano difficoltà - - LeggiOggi_it : Alcool test, le revisioni degli strumenti creano difficoltà - - ntedesco : @la_sorellanza @BottaDavide @vettoriluca Beh vabbe' per una volta che risulta positivo all'alcool test gli togliete la patente??? - ERTIGRE2 : @STEFANIALOVE69 @bobocobo Patente ed alcool-test pure su Twitter!! - danieledvpd : RT @ERTIGRE2: @danieledvpd Ecco perchè la patente per guidare su twitter.Almeno si può fare l'alcool-test... - ERTIGRE2 : @danieledvpd Ecco perchè la patente per guidare su twitter.Almeno si può fare l'alcool-test... -

Leggi la notizia su leggioggi

(Di sabato 30 dicembre 2017) Gli apparecchi utilizzati dalle Forze dell’Ordine, come previsto dal comma 3 dell’art. 186 C.d.S., prevede che al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti etilometri i conducenti dei veicoli, gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Questiatti al controllo del tasso alcolemicoautomobilisti devono essere sottoposti a taratura periodica. Pertanto l’accertamento, ben delineato dall’art. 379 Regolamento di Attuazione “Guida sotto l’influenza dell’”, il quale prevede che l’accertamento dello stato di ebbrezza si effettua ...