Al via su Huawei P9 Plus l’aggiornamento B380: in partenza dal 30 dicembre (Di sabato 30 dicembre 2017) Nuovo colpo di scena per Huawei P9 Plus, pronto a ricevere a bordo dei suoi esemplari europei VIE-L09 l'aggiornamento B380.Chiude in bellezza il nuovo anno la variante phablet dell'ex top di gamma cinese, che a partire da questo upgrade, come specifica 'stechguide.com' (da cui potrete anche procedere al download del pacchetto per l'installazione manuale, sempre se sufficientemente esperti da poterla portare a termine senza intoppi), riceve la patch di sicurezza di dicembre, comprensiva di un bel po' di correzioni da parte di Google.La release risulta sempre basata su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0, che resterà probabilmente l'ultima major-release di Huawei P9 Plus. Finora, infatti, non ci sono notizie che lascerebbero intravedere, o per lo meno sperare, circa l'arrivo dell'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, destinato alla linea degli ultimi Huawei P10, oltre che a bordo dei ... Leggi la notizia su optimaitalia (Di sabato 30 dicembre 2017) Nuovo colpo di scena perP9, pronto a ricevere a bordo dei suoi esemplari europei VIE-L09 l'aggiornamento.Chiude in bellezza il nuovo anno la variante phablet dell'ex top di gamma cinese, che a partire da questo upgrade, come specifica 'stechguide.com' (da cui potrete anche procedere al download del pacchetto per l'installazione manuale, sempre se sufficientemente esperti da poterla portare a termine senza intoppi), riceve la patch di sicurezza di, comprensiva di un bel po' di correzioni da parte di Google.La release risulta sempre basata su Android 7.0 Nougat ed EMUI 5.0, che resterà probabilmente l'ultima major-release diP9. Finora, infatti, non ci sono notizie che lascerebbero intravedere, o per lo meno sperare, circa l'arrivo dell'aggiornamento ad Android Oreo 8.0, destinato alla linea degli ultimiP10, oltre che a bordo dei ...

Altre notizie : Al via su Huawei P9 ...

Finalmente un prezzo conveniente per Huawei P9 Lite : via ai saldi di Natale : Dopo una lunga attesa, con un parziale break solo in occasione del Black Friday 2017, in queste ore possiamo nuovamente soffermarci su un prezzo davvero conveniente per chi è ancora alla ricerca di un Huawei P9 Lite. Rispetto a quanto riportato lo scorso weekend, infatti, è necessario andare oltre le proposte di store famosi come Amazon, oppure quelle di catene note al grande pubblico, con costi tendenzialmente superiori per l'utenza finale. ... : Dopo una lunga attesa, con un parziale break solo in occasione del Black Friday 2017, in queste ore possiamo nuovamente soffermarci su undavveroper chi è ancora alla ricerca di unP9. Rispetto a quanto riportato lo scorso weekend, infatti, è necessario andare oltre le proposte di store famosi come Amazon, oppure quelle di catene note al grande pubblico, con costi tendenzialmente superiori per l'utenza finale. ...

Provato Project Treble su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : avviata una ROM AOSP 8.0 Oreo : Grazie a Project Treble alcuni utenti di XDA hanno avviato sugli Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro una rom AOSP di Android 8.0 Oreo. L'articolo Provato Project Treble su Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro: avviata una ROM AOSP 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android. : Grazie aalcuni utenti di XDA hanno avviato sugli10 e10 Pro una romdi Android 8.0. L'articolosu10 e10 Pro:una ROM8.0è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Al via il volantino Trony dell’11 dicembre : buoni sconto su prezzo Huawei P10 Lite e Samsung Galaxy S8 : Rieccoci pronti a parlarvi questa volta del volantino Trony, valido da oggi 11 dicembre fino al giorno 24, con ricche offerte fatte di buoni sconto da 20 euro, applicabili su ogni 100 euro di spesa, anche sul prezzo Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S8 e ASUS ZenFone 4 Max. Siete pronti? Entriamo più nel dettaglio per meglio capire a cosa effettivamente ci riferiamo, dopo aver trattato contestualmente anche il volantino Unieuro, altrettanto ... : Rieccoci pronti a parlarvi questa volta del, valido da oggi 11fino al giorno 24, con ricche offerte fatte dida 20 euro, applicabili su ogni 100 euro di spesa, anche sulP10S8 e ASUS ZenFone 4 Max. Siete pronti? Entriamo più nel dettaglio per meglio capire a cosa effettivamente ci riferiamo, dopo aver trattato contestualmente anche ilUnieuro, altrettanto ...

Al via Oreo finale su Huawei P10 e P10 Plus - decisivo l’aggiornamento B310 in Cina : Tocca a Huawei P10 e P10 Plus ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo (si tratta di una versione stabile, e non di una beta), a partire dalla Cina (così come riportato da 'theandroidsoul.com', esattamente come accaduto per Mate 9 a metà settimana. Dopo la parentesi che ha riguardato anche Honor 9 e Honor V9, non ci stupiamo che anche i top di gamma della serie P abbiano raggiunto questo livello. Del resto, i device a marchio Honor e ... : Tocca aP10 e P10ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0(si tratta di una versione stabile, e non di una beta), a partire dalla(così come riportato da 'theandroidsoul.com', esattamente come accaduto per Mate 9 a metà settimana. Dopo la parentesi che ha riguardato anche Honor 9 e Honor V9, non ci stupiamo che anche i top di gamma della serie P abbiano raggiunto questo livello. Del resto, i device a marchio Honor e ...

Al via l’aggiornamento B159 su Huawei P10 Vodafone - problemi fotocamera alla frutta? : Prende il via in Europa per Huawei P10 l'aggiornamento B159 rivolto ai brand Vodafone, un upgrade che presumibilmente non dovrebbe introdurre altro che la patch di sicurezza mensile più recente (con ogni probabilità quella di ottobre), e qualche altra ottimizzazione sporadica che possa positivamente influire sull'esperienza di utilizzo di tutti i giorni. Come alcuni dei possessori avranno avuto modo di sperimentare, si naviga ancora in ... : Prende il via in Europa perP10 l'aggiornamentorivolto ai brand, un upgrade che presumibilmente non dovrebbe introdurre altro che la patch di sicurezza mensile più recente (con ogni probabilità quella di ottobre), e qualche altra ottimizzazione sporadica che possa positivamente influire sull'esperienza di utilizzo di tutti i giorni. Come alcuni dei possessori avranno avuto modo di sperimentare, si naviga ancora in ...

Android Oreo avviato su Huawei Mate 9 grazie a Project Treble : Un utente di XDA, Mishaal Rahman, è riuscito a sfruttare Project Treble per avviare un AOSP di Android 8.0 Oreo su Huawei Mate 9. L'articolo Android Oreo avviato su Huawei Mate 9 grazie a Project Treble è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android. : Un utente di XDA, Mishaal Rahman, è riuscito a sfruttareper avviare un AOSP di8.0su9. L'articolosuè stato pubblicato per la prima volta su Tutto

via ai lavori per l’aggiornamento Oreo su Huawei P10 e P10 Plus : beta in Asia - manca P10 Lite : Siete tutti in attesa di un primo step ufficiale in vista del rilascio dell'aggiornamento Android Oreo a bordo di smartphone popolari come i vari Huawei P10 e P10 Plus? Allora è il vostro giorno fortunato, in quanto oggi 16 settembre è arrivata la svolta direttamente dalla Cina, dove il produttore Asiatico avrebbe dato il via alla distribuzione della prima beta dedicata proprio ai due modelli, affinché Oreo possa essere testato finalmente sul ... : Siete tutti in attesa di un primo step ufficiale in vista del rilascio dell'aggiornamento Androida bordo di smartphone popolari come i variP10 e P10? Allora è il vostro giorno fortunato, in quanto oggi 16 settembre è arrivata la svolta direttamente dalla Cina, dove il produttoretico avrebbe dato il via alla distribuzione della primadedicata proprio ai due modelli, affinchépossa essere testato finalmente sul ...