Agguato contro pregiudicato a Bitonto | si salva usando un' anziana signora come

Calcio a 5 - 14^ giornata Serie A 2017-2018 : lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Napoli inaugura il girone di ritorno! Came Dosson e Luparense in Agguato : Lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli inaugura il girone di ritorno del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Le prime due forze del torneo si sfideranno sabato 16 dicembre per il primato in classifica, attualmente di proprietà degli abruzzesi, che hanno acquisito un lieve margine sui partenopei, reduci da un pareggio interno con il Pescara. Ma all’andata Napoli fu in grado di mettere alle corde ...

Agguato alla pizzeria a Ostia. Pallottole contro due uomini : Sono arrivati in due, nella notte del litorale romano, armati e pronti a colpire. Due persone, il padre del titolare di una pizzeria e un dipendente, sono rimasti feriti ieri a Ostia, quando un sicario ha aperto il fuoco contro di loro all'interno del locale Disco Giro Pizza in Via delle Canarie.Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare i colpevoli, mentre le due persone colpite, Alessandro Bruno e un cuoco, le cui ...

Milano - Agguato per rubare un orologio da 20mila euro : spari contro la portiera del suv : Spara contro la portiera dell'auto per rubare l'orologio da 20mila euro al proprietario. E' accaduto oggi in via Cavour, a Novate Milanese (Milano). Quando il conducente di un suv Mercedes ha ...

Patto tra ultrà contro i tifosi del Napoli : così fu sventato l'Agguato a Verona : Un Patto tra ultrà contro i tifosi del Napoli in occasione di Verona-Napoli, durante la prima giornata di campionata ad agosto. Ad organizzarlo supporter di squadre e...