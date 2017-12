Acquisto auto blu | De Luca ' punisce' il dirigente Ma Forza Italia | Quei soldi stanziati

Atlantia inoltra a ministeri spagnoli richiesta autorizzazione all'Acquisto di Abertis : (Teleborsa) - Atlantia ha inoltrato ai ministeri spagnoli la richiesta di autorizzazione all'acquisto di Abertis . Questa richiesta, spiega la società in una nota, si è resa necessaria in quanto lo ...

Atlantia inoltra a ministeri spagnoli richiesta autorizzazione all'Acquisto di Abertis : Atlantia ha inoltrato ai ministeri spagnoli la richiesta di autorizzazione all'acquisto di Abertis . Questa richiesta, spiega la società in una nota, si è resa necessaria in quanto lo scorso 7 ...

Fvg - incentivi Acquisto carburante autotrazione fino al 31/3/2018 : Trieste, 1 dic. (askanews) Su proposta dell'assessore regionale all'energia, Sara Vito, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha stabilito di prorogare fino al 31 marzo del 2018 gli incentivi ...

Tenta l’Acquisto di un autovettura con un assegno clonato : truffatore arrestato dalla polizia : Quando è andato in banca per depositare l’assegno la triste sorpresa: il titolo di credito era falso. Vittima della truffa, un uomo che aveva appena venduto la sua autovettura usata, per 8.650 euro, ricevendo in pagamento l’assegno. A far luce sulla vicenda, riuscendo ad individuare il responsabile, gli agenti della polizia di Stato del commissariato […] L'articolo Tenta l’acquisto di un autovettura con un assegno clonato: truffatore ...

Invito all'Acquisto per Advance Auto Parts Inc Advance Auto Parts Inc W/I : Chiusura del 13 novembre Bene Advance Auto Parts Inc Advance Auto Parts Inc W/I , tra i componenti dello S&P-500 , con un rialzo dell'1,33%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'...

Noleggio auto lungo termine senza Acquisto. Si moltiplicano iniziative come B-Rent : Sta prendendo sempre più quota la formula del Noleggio delle auto a lungo termine per via dei vantaggi economici e fiscali che ne derivano.