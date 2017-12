Abruzzo | dal Governo in arrivo 13 | 4milioni per recupero luoghi culturali in regione

13 - 4 milioni dal Governo per 16 luoghi culturali dimenticati in Abruzzo : La commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto “Bellezza@ – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” ha concluso le proprie attività nella riunione del 15 dicembre selezionando queste 16 emergenze culturali per l’Abruzzo, per complessivi 13.402.783 euro: castello di Rosciano: 2.000.000; Linea Gustav, Civitella Messer Raimondo: 1.500.000; Museo della Val Vibrata, Corropoli: 1.203.000; Abbazia di San ...

Opere pubbliche dal Cipe all'Abruzzo 7 milioni per 11 progetti : L'Aquila - Il Cipe ha deliberato di assegnare all'Abruzzo fondi per 7 milioni, che saranno destinati a finanziare 11 progetti sul territorio, la gran parte dei quali riguardanti l'edilizia scolastica. Lo ha annunciato, questa mattina a Pescara, il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso. Questi gli interventi principali: Montesilvano, realizzazione palestra liceo scientifico, un milione e 400mila euro; Pescara, ...

Abruzzo - Paolucci : ospedale Vasto potenziato con emodinamica : Chieti, 21 dic. (askanews) 'Un provvedimento che rappresenta la migliore risposta a tutti coloro che avevano messo in dubbio la volontà di questa amministrazione regionale non solo di tutelare, ma ...

Abruzzo - arrivano altri 22 mln dalla Presidenza del Consiglio : Chieti, 19 dic. (askanews) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato una ulteriore tranche di risorse per gli interventi urgenti per danni causati dal maltempo che ha colpito l'Abruzzo nel ...

Edilizia scolastica - dalla Regione Abruzzo 49 mln - per 75 interventi nelle scuole : L'Aquila - "Sono risorse che non gravano sulla fiscalità abruzzese o sull'indebitamento futuro del bilancio dell'Abruzzo perché sono fondi dello Stato a valere sulla legge n.232 del 2016. Dobbiamo ora attivare progetti, procedure e pareri velocemente per evitare di perdere capacità realizzativa. Accanto a questi 49 milioni di euro che interesseranno 75 interventi nei vari Comuni abruzzesi, a breve avremo un ...

Regione Abruzzo - le proposte presentate dalle associazioni artigiani per il bilancio di previsione : L'Aquila - Nell’audizione di ieri alla commissione bilancio del Consiglio regionale, dedicata all’esame della bozza di documento contabile per il 2018, abbiamo sottolineato ancora una volta la gravissima difficoltà in cui si dibatte il settore dell’artigianato; e, fatto altrettanto grave, che il bilancio stesso proposto dalla Giunta non preveda alcuna risorsa destinata al settore, nonostante i ripetuti impegni assunti anche ...

Vento forte in Abruzzo : crolla edificio danneggiato dal sisma all’Aquila : Il forte Vento che ha spazzato nelle scorse ore L’Aquila, nella via Paganica, ha provocato il cedimento dei puntellamenti di un palazzo danneggiato dal terremoto: la struttura è crollata. Sul posto i vigili del fuoco e il sindaco Pierluigi Biondi. Le forti raffiche hanno provocato il crollo dei tetti di edifici in fase di ristrutturazione post sisma e di alcuni moduli abitativi provvisori. L'articolo Vento forte in Abruzzo: crolla edificio ...

Abruzzo - a 8 ospedali 'Bollino Rosa' per attenzione salute donne : Pescara, 6 dic. (askanews) Sono 8 gli ospedali abruzzesi che hanno ricevuto il 'Bollino Rosa', il riconoscimento dell'Osservatorio nazionale sulla salute donna assegnato au presidi particolarmente ...

Abruzzo - 65 generatori elettrici dalla Regione e Enel per Comuni : Pescara, 2 dic. (askanews) Sessantacinque generatori da Enel per altrettanti Comuni abruzzesi. Al via il programma di gestione delle emergenze in caso di interruzione di energia elettrica in Abruzzo. ...

UIL - Manifestazione pensionati - dall'Abruzzo partiranno 7 autobus : Pescara - Ci sarà anche l'Abruzzo a Roma domani, giovedì 30 novembre, per la Manifestazione "Una breccia nella legge Fornero. Il nostro impegno continua", promossa dalla Uil all'indomani della trattativa con il Governo sulle pensioni. Ben sette pullman muoveranno dalla nostra regione per raggiungere il Palazzo dei Congressi, dove è in programma una grande assemblea con 2.500 delegati provenienti da tutta ...

Atessa - domani primo incontro in Regione per definire proposta riconversione presidio "San Camillo de Lellis" in ospedale - Abruzzo in Video : La proposta di riconversione, dopo una dettagliata elaborazione, dovrà essere inviata ai due ministeri di competenza, quello della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze, e dovrà approdare al ...

Tagli alla polizia stradale in Abruzzo - la senatrice Pezzopane presenta interrogazione parlamentare : L'Aquila - No ai Tagli alla polizia stradale, che in Abruzzo prevedrebbero la soppressione degli uffici operanti in Valle Peligna e nell'Alto Sangro e l'accorpamento del distaccamento della polizia stradale di Sulmona ad un altro ufficio. E' quanto chiede la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, eletta in Abruzzo, con un'interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al ministro ...

Abruzzo : Aiuti a piccole imprese dal Consiglio regionale : Pescara, 16 nov. (askanews) L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, presieduto da Giuseppe Di Pangrazio ha deliberato una serie di misure in favore del mondo delle piccole ...

Centro Sud al centro del maltempo - dall'Abruzzo alla Sicilia : Roma, 15 nov. (askanews) centro Sud al centro del maltempo che sta interessando in questi giorni la penisola. Continuerà infatti ad insistere fino a venerdì il vortice di bassa pressione presente sull'...