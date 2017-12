2017 in musica | gli album più belli dell’anno secondo Billboard

Il meglio della musica del 2017 in 4 minuti : Abbiamo preso le liste dei migliori dischi del 2017 di alcuni importanti siti, di musica e non, e abbiamo fatto una media per trovare i venti dischi più citati: per farsi un’idea di cosa sia il meglio del meglio delle The post Il meglio della musica del 2017 in 4 minuti appeared first on Il Post.

Migliori video musicali del 2017 su Vevo - Taylor Swift e Katy Perry ancora rivali : top10 delle clip più viste : Come ogni anno, la piattaforma Vevo ha stilato la top10 delle clip di maggior successo degli ultimi mesi: tra i Migliori video musicali del 2017 si distinguono quelli dei brani che hanno scalato i vertici delle classifiche dei singoli, col duo di eterne rivali Taylor Swift e Katy Perry ancora una volta protagonista. Katy Perry, in particolare, a dispetto di un album che ha venduto meno delle aspettative, può vantare ben tre titoli tra i ...

I 5 video musicali più WOW usciti nel 2017 : A fine anno, si sa, è tempo di classifiche. Questa volta parliamo di video musicali: dopo la top 10 di quelli più visti su YouTube nel corso del 2017, ora vogliamo stilare la nostra personalissima classifica dei video più wow usciti quest'anno. via GIPHY Abbiamo scelto i 5 che più ci hanno fatto rimanere a bocca aperta. Attenzione: non significa che siano i più belli di tutto il ...

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI/ Su Rete 4 il film musical con Jane Powell (oggi - 25 dicembre 2017) : Questa sera, lunedì 25 dicembre, alle 21.30 su Rete 4 va in onda il celebre film "SETTE SPOSE per SETTE FRATELLI". Il musical è un "must" delle feste di Natale. (Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 09:13:00 GMT)

NICOLA CAVALLARO / Grande protagonista a The Voice France : “la musica mi ha dato tanto” (Music 2017) : NICOLA CAVALLARO tra gli ospiti della puntata finale di Music 2017 per parlare del suo rapporto con la musica e della sua esperienza a The Voice France che ne ha messo in luce il talento(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 10:59:00 GMT)

La musica consigliata dal blogger - nove ‘joyelli’ del 2017 da mettere sotto l’albero : Le consuetudini natalizie (e non) di questo blog riconducono a piacevoli incontri. Personaggi, musicisti, giornalisti, oppure semplici appassionati connessi alla sfera musicale, “tutti insieme” appassionatamente nel nome della musica e nello specifico dei dischi dell’anno. Il primo della lista è Joyello: giornalista, musicista, social influencer; Luciano Triolo, in arte Joyello, cura da svariati anni un blog musicale, Fard Rock, di grande ...

Francavilla D'Ete. Giornalisti - comici - musica d'autore - appuntamenti scientifici e dialettali : tutta la stagione culturale 2017-2018 : Il 20 gennaio il teatro incontra la storia, la compagnia nazionale di Michele Di Giacomo porta in scena "In Trincea, la Prima Guerra Mondiale vista da una trincea"; il 3 marzo la scienza va teatro ...

Musica : i dieci migliori esordi del 2017 (di cui sentiremo ancora parlare) : Come sempre a fine anno è tempo di bilanci. Il 2017 per la Musica è stato intenso con tante cose positive. Se il 2016 è stata un’annata da ricordare per le ottime uscite discografiche ma, purtroppo, anche per la scomparsa di tanti artisti importati (David Bowie, Prince e George Michael), in questo 2017 che volge al termine ci sono stati attesi ritorni e conferme. Proprio negli ultimi mesi grandi veterani come gli U2 con Songs of Innocence ...

Musica - i dieci album più belli del 2017 : ... leader dei Subsonica più raffinato che mai in versione solista; guardando oltre frontiera citiamo 'Everything Now' degli Arcade Fire, tutt'altra cosa rispetto a un album-mondo come 'The suburbs', ma ...

Ed Sheeran il più 'cercato' su Shazam nel 2017 - Musica - Spettacoli : Qual è il brano più 'shazzammato' dell'anno in Italia? È Shape of You di Ed Sheeran, come risulta dai dati di Shazam, l'app più utilizzata al mondo per riconoscere i brani quando vengono ascoltati da un device mobile. Non è un risultato sorprendente, se si pensa al successo planetario di Sheeran e a quanto le sue canzoni siano trasmesse ...

IL MONDO A COLORI - UNA SERATA PER TELETHON 2017/ Pagelle : da Alberto Angela alla musica di Allevi : Il MONDO a COLORI - Una SERATA per TELETHON è il titolo dello speciale condotto da Antonella Clerici in onda ieri su Rai 1. La rassegna ospiti tra 'top' e 'flop'.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 07:00:00 GMT)

CeDAC Olbia Stagione di Prosa e Musica 2017-18 : ... ignare di quel che accadeva negli immensi laboratori, e quel silenzio assordante suscita inevitabilmente una riflessione sul dilemma tra etica e scienza. Un insolito "triangolo" nell'Inghilterra ...

Concerto di Natale 2017 su Canale 5 : Gerry Scotti conduttore - Patti Smith e Al Bano tra i Big della musica : Come avviene ormai da undici anni, l'evento sarà promosso dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo ed è rivolto alla liberazione dei bambini che in Congo lavorano in condizioni di semischiavitù per l'...

Video musicali più visti su YouTube in Italia nel 2017 : al 7° posto c'è Lorenzo Fragola con Arisa nella hit estiva L'esercito del selfie : Ecco la Top 10 dei Video musicali più popolari su YouTube in Italia nel 2017: ben 7 sono Italiani, solo uno arriva dai talent show.1) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee 2) Francesco Gabbani - Occidentali's karma 3) Fabio Rovazzi (feat. Gianni Morandi) - Volare (Official Video) 4) Enrique Iglesias - Subeme la radio (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox 5) Ed Sheeran - Shape of you 1/8Official Video 3/8 6) Baby K - Voglio ...