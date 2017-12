Zero emissioni Nissan | ruolo primario nell' economia circolare L' ad Mattucci al dibattito

Kia Niro e Optima Sw anche a emissioni Zero grazie all'ibrido plug-in : Massimo Mambretti Milano Un crossover e una station wagon di grossa taglia plug-in sono le due nuove proposte eco-friendly di Kia. Si tratta della Niro che s'affianca alla versione full-hybrid e della ...

Nuova Nissan LEAF - un nuovo concetto di auto a Zero emissioni : Oltre 300mila persone nel mondo hanno già scelto LEAF, rendendola il veicolo elettrico più diffuso. Il 14 dicembre Nissan ha presentato in anteprima Italia l’evoluzione tecnologica dell’auto lanciata nel 2010. La Nuova LEAF è un veicolo intelligente, ideato per integrarsi nella città del futuro nel pieno rispetto dell’ambiente. LEGGI ANCHEAudi e Enel danno una scossa alla mobilità sostenibile UN nuovo concetto DI auto Con ...

Mille isole europee a emissioni Zero entro il 2030 : Le isole sono la prova di come la transizione energetica possa essere un driver per lo sviluppo economico, creando posti di lavoro a livello locale, fornendo nuove opportunità di business e sostenendo ...

Model Sondors - Una tre ruote a emissioni Zero : Al Salone di Los Angeles è andata in scena l'anteprima di un progetto di crowdfounding dedicato a un'economica vettura elettrica. Si tratta della Model Sondors, una tre ruote a emissioni zero da proporre sul mercato a circa 10.000 dollari (circa 8.500 euro al cambio attuale). Nonostante l'impostazione meccanica simile, con due ruote anteriori e una posteriore, la Model Sondors non è legata in nessun modo alla Elio, un altro progetto statunitense ...

Fca e la cinese Gac : prove di alleanza per le auto a emissioni Zero : Fiat Chrylsler automobiles sta rafforzando i suoi legami con il gruppo cinese Guangzhou automobile , un produttore solido e importante che potrebbe essere fondamentale per Fca per acquisire un ruolo ...

Emissioni Zero - è l’obiettivo per il 2050 di 25 città del mondo. C’è anche Milano : Diventare centri urbani a zero Emissioni entro il 2050: è l’obiettivo che si stanno ponendo le amministrazioni di 25 fra le più importanti città del mondo, fra cui figura anche Milano. Secondo Legambiente oggi il capoluogo lombardo è 31° nella classifica dei centri più ecologici dello Stivale: già entro la fine di questa decade potrebbe inoltre essere varato un piano strategico a lungo termine per la riduzione delle Emissioni inquinanti e per il ...

Renault - Nuove tecnologie per il futuro a Zero emissioni : Le elettriche non trasformeranno solo il mondo dellauto, ma anche quello dell'energia. Se solo qualche anno fa il timore maggiore riguardava leccessivo assorbimento di potenza dalle reti elettriche locali, ora tutto è cambiato con Nuove soluzioni che rendono ancor più utili i veicoli a zero emissioni. Tramite i sistemi di smart charging vehicle-to-grid (V2G) non solo sarà possibile ricaricare la propria auto quando lelettricità costa meno, ma si ...

Energia a Zero emissioni dalle acque nere dall'alleanza tra Politecnico e Smat : Energia dai fanghi di depurazione. Si chiama DEMOSOFC il progetto europeo che sta per dare il via all'impianto con celle a combustibile alimentate a biogas più grande d'Europa: un impianto di Energia ...

Moto Bike elettrica Zero emissioni Bultaco Albero realmente innovativa : Una Bike elettrica che promette di riscuotere successo. Un mix tra Moto e bicicletta declinato in maniera davvero innovativa che, essendo ad emissioni zero, consentirà di essere amico dell’ambiente

Ambiente : ENEA a Ecomondo con city car a Zero emissioni - mini-centrali solari e sistema di previsione antismog : Una city car “antismog” ibrida (elettrico + idrogeno), un innovativo sistema di previsione degli inquinanti atmosferici e mini-centrali solari sono alcune delle tecnologie che l’ENEA porterà alla fiera internazionale Ecomondo/Key Energy/Città sostenibile, in programma dal 7 al 10 novembre a Rimini. Nello spazio espositivo ENEA (stand 10 – hall D3) sarà presente per la prima volta a Ecomondo anche una “task force” specializzata nel ...

Nissan IMx - crossover a Zero emissioni : Scegli la modalità di guida, autonoma o manuale. E parti. Così si immagina il futuro Nissan, presentando al Tokyo Motor...

Nissan iMX - da Tokyo la ricetta per guida autonoma ed emissioni Zero – FOTO : Nissan ha un sogno che si chiama Intelligent Mobility. Ovvero una completa ridefinizione del modo di intendere la mobilità. E questo prototipo presentato al salone di Tokyo ne è per certi versi il manifesto: si chiama iMX ed è un’auto a trazione elettrica pura con una batteria che garantisce un’autonomia di 600 km, e può contare anche sulla guida autonoma. Selezionando infatti la modalità ProPILOT il volante scompare ...