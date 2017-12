Yemen | Nyt | Bombe italiane vendute allArabia Saudita usate sui civili

Roberto Cotti (M5S) : "Ho fornito io al Nyt il materiale sulle bombe fabbricate in Sardegna che uccidono in Yemen" : "Dopo mesi di stretta collaborazione con il NYT, a cui ho fornito video, foto, documentazione, contatti, ecco ora l'inchiesta della prestigiosa testata americana". Così, in una nota, il senatore del M5s Roberto Cotti. "La denuncia è forte, le prove schiaccianti, le responsabilità del governo italiano evidentissime. Un governo che continua ad autorizzare l'export delle bombe nonostante le mie denunce, con ben 6 interrogazioni ...

Nyt : "Bombe italiane usate in Yemen" : 20.10 Un reportage del New York Times ipotizza la vendita di armi italiane all'Arabia Saudita."Bombe italiane,morti yemenite",titola un video pubblicato online Le armi sarebbero prodotte in Sardegna, nel Sulcis ed esportate in Arabia Saudita per essere usate anche contro civili nello Yemen,martoriato dalla guerra civile. La normativa italiana proibisce la vendita di armi in Paesi coinvolti in conflitti. "L'Italia osserva il diritto nazionale e ...