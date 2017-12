XboxOneKodi disponibile su XboxOne

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Il lettore multimediale più scaricato per windows,Raspberry Pi e dispositivi Android arriva su.Kodi conosciuta come l’ app per la pirateria a causa di una vasta gamma di plugin che trasmettono illegalmente film ecc. è un media center, precedentemente noto come XBMC Media Center(su Xbox), è un pluripremiato media player e piattaforma di intrattenimento per software multimediale multipiattaforma open source per HTPC (PC Home Theater). Utilizza un’interfaccia utente progettata per essere un lettore multimediale per il soggiorno, utilizzando un telecomando come dispositivo di input principale. La sua interfaccia utente grafica (GUI) consente all’utente di sfogliare e visualizzare facilmente video, foto, podcast e musica da un disco rigido, da un disco ottico, dalla rete locale e da Internet utilizzando solo pochi pulsanti.Un lettore completo che non può mancare ...