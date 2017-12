WWE News Oggi 29-12-17 | pericolo scampato per Paige

WWE News Oggi 28-12-17 : delineato il main event di Fastlane? : A distanza di quasi 3 mesi, pare che la federazione abbia già deciso il main event di WWE Fastlane 2018. L’evento, che si svolgerà l’8 Marzo 2018 a Columbus, sarà un’esclusiva del roster di Smackdown e, sempre secondo fonti vicine all’azienda, si sarebbe già pubblicizzato una locandina dei 5 lottatori che prenderanno parte ad un Fatal-5-Way Match valevole per il WWE Championship; i partecipanti dovrebbero essere ...

WWE News Oggi 23-12-17 : Batista tornerà a combattere? : Secondo gli ultimi rumors in WWE, Batista sarebbe sempre più vicino ad un ritorno in federazione già a partire dal 2018. The Animal, dopo il suo secondo addio nel 2014, potrebbe tornare a combattere e, rispetto a 3 anni fa, sarà presente nella maggior parte degli show e prenderà parte ai PPV. Attenzione a clamorosi colpi di scena dove, nel caso Dave rifiutasse di rientrare a tempo pieno, verrebbe inserito nella Hall of Fame del prossimo ...

WWE News Oggi 21-12-17 : Dean Ambrose fuori per 6 mesi? : Bruttissima notizia per la WWE ed in particolar modo per Dean Ambrose: l’infortunio del Lunatic Fridge è più grave del previsto. Il wrestler si è infortunato nell’ultima puntata di Raw dopo uno scontro con Samoa Joe ed è stato immediatamente soccorso. In realtà il problema persisteva da pochi giorni ma, come ha spiegato il dottor Chris Amann, l’ex campione di coppia è stato costretto ad un’operazione al tendine del ...

WWE News Oggi 16-12-17 : Risultati di WWE Tribute of the Troops 2017 : Per il quattordicesimo anno di fila, è andato in scena il PPV dedicato interamente alle truppe americane, WWE Tribute of the Troops 2017. L’evento si è svolto a San Diego, California, il 5 Dicembre, anche se è stato trasmesso in onda sui teleschermi americani soltanto nella giornata di ieri: –The Shield sconfiggono The Bar & Samoa Joe –The Absolution sconfiggono Sasha Bnaks & Mickie James & ...

WWE News Oggi 8-12-17 : vicino l’addio di Dolph Ziggler? : Corda sempre più sottile quella che lega la WWE con Dolph Ziggler. Lo Show-Off è ormai da tempo in aperta polemica con la federazione, in particolar modo per la sua gestione che egli stesso ha definito come “tappabuchi” del roster. Il suo malcontento si è ulteriormente ingigantito durante il podcast di Edge e Christian, dove ha dichiarato la sua frustrazione e ha aggiunto che se la situazione non dovesse subire variazioni, il ...

WWE News Oggi 1-12-17 : nuovo design dell’US Championship in arrivo? : Clamorosa indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore in WWE. Si intensificano sempre di più le voci di un possibile cambio di design dell’United States Championship. Il titolo, attualmente nelle mani di Baron Corbin, è in circolazione da ben 16 anni ed è l’unica cintura a non aver mai subito trasformazioni, avendo sempre mantenuto il suo stato originario fin dalla fondazione nel Smackdown 2001. La prova che porterebbe a ...