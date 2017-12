Wojciech Szczęsny ha conquistato la Juventus

IIS 8.5 Detailed Error - 502.3 - Bad Gateway HTTP Error 502.3 - Bad Gateway There was a connection error while trying to route the request. Most likely causes: The CGI application did not return a valid set of HTTP errors.

(Di venerdì 29 dicembre 2017) Lalo ha acquistato in estate dall'Arsenal per il dopo Buffon. E lui ha già stupito tutti con le sue strepitose parate nelle ultime gare, che hanno consentito ai bianconeri di non lasciare punti per strada. Nell'ultima gara contro la Roma ha dimostrato di che pasta è fatto. La carriera diSzczesny È nato a Varsavia nel 1990, anche il padre è stato portiere di calcio. Dal 2004 al 2006 ha giocato nelle giovanili del Legia Varsavia in Polonia, prima di passare nel 2006 alle giovanili dell'Arsenal. Dal 2006 al 2009 gioca nelle giovanili dell'Arsenal, fino all'esordio nel 2009 dove colleziona 2 presenze con i Gunners. Sempre nella stagione 2009-2010 passa in prestito al Brendford in League One, l'equivalente della nostra Lega Pro. Collezionando 28 presenze e subendo 29 reti. Nel 2010 inizia l'ascesa del portiere polacco, nell'Arsenal di Wenger diventa titolare inamovibile, ...