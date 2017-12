Weah nuovo presidente della Liberia

George Weah è il nuovo presidente della Liberia : L'ex calciatore del Milan e Pallone d'Oro ha battuto al ballottaggio Joseph Boakai, con più del 60 per cento dei voti The post George Weah è il nuovo presidente della Liberia appeared first on Il Post.

George Weah è il nuovo presidente della Liberia : Devastata da due guerre civili nell'arco di 14 anni che hanno fatto 250mila morti, oltre a migliaia di feriti e mutilati, la Liberia resta uno degli Stati più poveri al mondo nonostante il suo ...

George Weah è il nuovo presidente della Liberia! : George Weah ce l’ha fatta! Quando lo scrutinio è al 98,1% del totale, il vantaggio dell’ex calciatore del Milan è incolmabile: sarà lui il nuovo presidente della Liberia! Il vincitore del Pallone d’Oro 1995 infatti si attesta al momento al 61,5% delle preferenze contro il 38,5% del suo avversario, il vicepresidente uscente Joseph Boakai. Già al primo turno Weah era in testa con il 38,4% dei voti, mentre Boakai ovviamente era ...

Liberia - l’ex campione del Milan George Weah è il nuovo presidente : vince il ballottaggio con il 61 - 5% dei voti : L’ex calciatore George Weah ha vinto le elezioni presidenziali in Liberia. Nello spoglio dei voti del ballottaggio, l’ex campione del Milan ha ottenuto il 61,5% dei voti, battendo così il rivale Joseph Boakai, attuale vicepresidente. Il primo turno delle presidenziali si era tenuto lo scorso 10 ottobre. Per il ballottaggio, invece, si è votato martedì 26 dicembre. Al primo turno il 51enne Weah era arrivato in testa ottenendo il 38,4% dei ...

L'ex milanista George Weah è il nuovo presidente della Liberia : George Weah è stato uno dei calciatori africani più forti della storia del calcio. Il 51enne, nella sua lunga carriera, ha vestito le maglie di Monaco, Psg, Milan, Chelsea, Manchester City e Marsiglia. Con il Diavolo è stato protagonista di 5 stagioni meravigliose, dal 1995 al 2000, in cui ha messo insieme 147 presenze condite da 58 reti in tutte le competizioni. L'ex Psg e Marsiglia ha anche sollevato il Pallone d'Oro nel 1995 davanti ...

Ora è ufficiale : George Weah è il nuovo presidente della Liberia : Che George Weah fosse un personaggio difficile da fermare, in molti lo sapevano già. Aveva fatto «coming out» lui stesso, in un assolato pomeriggio di settembre del 1996, quando percorse il prato di San Siro da una parte all’altra con la palla al piede in poco più di 13 secondi: saltando tutti gli avversari, ovviamente, e alla fine depositando la palla in rete. Una magia entrata di diritto nella storia del calcio, ma l’ex bomber del Milan fuori ...

