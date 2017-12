: RT @serebellardinel: #Del2017Ricorderò che prima di loro non avevo visto mai un politico, vivere come un comune cittadino!!! Io voto #M5S !… - d_acierno : RT @serebellardinel: #Del2017Ricorderò che prima di loro non avevo visto mai un politico, vivere come un comune cittadino!!! Io voto #M5S !… - sax0lino : @Corriere Al momento il M5S rappresenta l'unica speranza degli Italiani. Io credo non lo faranno governare, in un m… - GianlucaSoncin : RT @ValterRimini: Esiste un super potere che permette ai cittadini (onesti) di trasformare questi due tizi (#Gasparri e #DeLuca) da "politi… - Giustizia47Vera : RT @serebellardinel: #Del2017Ricorderò che prima di loro non avevo visto mai un politico, vivere come un comune cittadino!!! Io voto #M5S !… - elezioni18 : RT @berlusconi: Oggi sul @Corriere potete leggere la mia #intervista relativa a #flattax, #politica interna, estera e il mio pensiero per g… -

Il M5S cambia le regole. Prima c'erano le "Parlamentarie", rigorosamente riservate agli, ora, in vista delle elezioni del 4 marzo, potranno candidarsi ai collegi uninominaliesponenti della società civile nonai Cinquestelle, che però "si siano distinti sul territorio per la loro professionalità e competenza". Nel nuovo codice di comportamento degli eletti si prevedeuna multa da 100mila euro se cambiano casacca. E tra le novità del "non Statuto" lo stop a turnazione trimestrale dei capigruppo.(Di venerdì 29 dicembre 2017)