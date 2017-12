Volley | Coppa Italia Femminile | in campo per il ritorno dei quarti

Volley : A2 Femminile - ultima di andata - si gioca per primato e Coppa Italia : ... direttore sportivo di Cuneo - con negli occhi le grandi emozioni vissute nel derby di Santo Stefano: al di là del risultato, di certo non gradito, abbiamo vissuto una grande giornata di sport in cui ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Ritorno quarti di finale : Conegliano - Novara e Monza verso la Final Four! : Sabato 30 dicembre si disputeranno i match di Ritorno dei quarti di Finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile, ultimo scoglio verso la Final Four che si giocherà il 17-18 febbraio al PalaDozza di Bologna. Si riparte dai risultati degli incontri d’andata giocati prima di Natale: passeranno il turno le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set, in caso di parità si procederà con un golden set di spareggio (ai 15 ...

RISULTATI Volley FEMMINILE/ Classifica aggiornata e diretta livescore. Cosa è successo in Coppa (Serie A1) : RISULTATI VOLLEY FEMMINILE: Classifica aggiornata e diretta live score del match della 12^ giornata di Serie A1. Occhio al big match Busto Arsizio-Novara.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:27:00 GMT)

Volley - Coppa Italia A1 : nell'andata dei quarti la Liu Jo Nordmeccanica supera la Unet E-Work Busto Arsizio : Coppa Italia A1: la Liu Jo Nordmeccanica Modena supera 3-2 la Unet E-Work Busto Arsizio nella gara di andata dei quarti di finale. Sabato 30 dicembre il ritorno al PalaYamamay Dopo i tre 3-0 del ...

Volley : Coppa Italia A1 Femminile - Modena vince l'andata con Busto : LA CRONACA DEL MATCH- Mencarelli inizia con Orro - Diouf, Stufi - Berti, Gennari - Bartsch, Spirito libero. Fenoglio parte con Ferretti - Barun, Garzaro - Heyrman, Bosetti - Montano, Leonardi libero. ...

Volley : Coppa Italia A1 Femminile - andata dei quarti tra conferme e sorprese : I TABELLINI- IL BISONTE FIRENZE - IMOCO Volley CONEGLIANO 0-3 (20-25 19-25 17-25) IL BISONTE FIRENZE: Santana 4, Alberti 3, Sorokaite 3, Tirozzi 14, Tapp 8, Bechis 4, Parrocchiale (L), Di Iulio 2, ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Impresa Monza - sconfitta Scandicci! Passeggiate per Conegliano e Novara : Questa sera si sono giocati i match d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Il quadro si completerà domani sera con il posticipo tra Modena e Busto Arsizio, gli incontri di ritorno sono invece in programma sabato 30 dicembre. Impresa incredibile di Monza che ha sconfitto la favorita Scandicci con un netto 3-0! La terza forza del campionato è crollata alla Candy Arena e ora è chiamata a una difficilissima ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 Oggi andata quarti di finale : calendario - programma - orari e tv (20-21 dicembre) : Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su LVF TV. MERCOLEDI' 20 DICEMBRE: 20.30 Il Bisonte Firenze vs Imoco Volley Conegliano 20.30 Mycicero Volley Pesaro vs Igor ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Oggi i quarti di finale : Conegliano e Novara favorite - Modena-Busto al cardiopalma : Serata dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Al termine del girone d’andata della Serie A1 si scende in campo per l’andata del primo turno a eliminazione diretta, prima parte degli scontri diretti che poi vivranno i match di ritorno il prossimo 30 dicembre. Si preannunciano grandi sfide e tanta incertezza in campo. Conegliano si è laureata Campione d’Inverno e dunque ha avuto in sorte ...

Volley femminile - Coppa Italia 2018 – Oggi andata quarti di finale : calendario - programma - orari e tv (20-21 dicembre) : Tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre si gioca l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2018 di Volley femminile. Le migliori otto squadre del girone d’andata della Serie A1 sono pronte per darsi battaglia sui cambi delle peggio classificate. La capolista Conegliano è attesa dalla non facile trasferta contro Firenze, Novara chiede il via libera alla rivelazione Pesaro, Scandicci dovrà prestare molta attenzione a Monza, match ...

Volley : Coppa Italia Femminile - da domani l'andata dei quarti : Come cambia il confronto rispetto alla gara di campionato giocata all'andata? Loro hanno recuperato Lucia Bosetti, che nell'economia del gioco potrà garantirgli qualità. Noi da parte nostra abbiamo ...

