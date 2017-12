Visite fiscali | news 29 12 | pubblicato Decreto in GU | tutte le novità

Visite fiscali : regole - sanzioni - esenzioni e scaglioni retributivi in malattia Video : Una recente sentenza della Cassazione, la n° 29062 del 5 dicembre scorso ha stabilito un precedente riguardante un lavoratore che non si fa trovare al proprio domicilio per la visita fiscale durante una assenza per assistere un familiare disabile. Non essendoci traccia nella normativa di riferimento di particolari orari nei quali il lavoratore debba prestare assistenza al parente disabile, il soggetto che durante l’orario di lavoro non presta ...

Visite fiscali : regole - sanzioni - esenzioni e scaglioni retributivi in malattia : Una recente sentenza della Cassazione, la n° 29062 del 5 dicembre scorso ha stabilito un precedente riguardante un lavoratore che non si fa trovare al proprio domicilio per la visita fiscale durante una assenza per assistere un familiare disabile. Non essendoci traccia nella normativa di riferimento di particolari orari nei quali il lavoratore debba prestare assistenza al parente disabile, il soggetto che durante l’orario di lavoro non presta ...

Visite fiscali e congedi retribuiti : ora si può uscire di casa - ecco cosa cambia Video : Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il lavoratore che assiste un familiare disabile di notte ha diritto a poter uscire durante la giornata e quindi a non farsi trovare reperibile nella residenza indicata. In particolar modo la Cassazione ha specificato che la normativa sui permessi retribuiti per assistere un familiare disabile non specifica in quali orari questo debba svolgere il proprio compito per cui risulta illegittimo il ...

Visite fiscali e congedi retribuiti : ora si può uscire di casa - ecco cosa cambia : Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il lavoratore che assiste un familiare disabile di notte ha diritto a poter uscire durante la giornata e quindi a non farsi trovare reperibile nella residenza indicata. In particolar modo la Cassazione ha specificato che la normativa sui permessi retribuiti per assistere un familiare disabile non specifica in quali orari questo debba svolgere il proprio compito per cui risulta illegittimo il ...

Inps - Visite fiscali : istruzioni e nuovi chiarimenti - messaggio 4282 : Il DL 75/2017 ha introdotto novità normative in merito alle visite fiscali dei dipendenti, introducendo anche il Polo unico e l’Inps ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti. Lo scorso 31 ottobre, con il messaggio 4282 (visualizzabile sul portale) sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo l’argomento. Riportiamo di seguito le istruzioni Inps. Inps e visite fiscali: […] L'articolo Inps, visite fiscali: istruzioni e nuovi ...

Visite fiscali 2017 : ecco le nuove regole : Visite fiscali 2017: orari, fasce di reperibilità e regole Inps in caso di malattia, ecco la guida completa e quali sono le principali novità per dipendenti pubblici e privati a partire dal 1° settembre. Gli orari in cui può essere effettuata la visita fiscale sono ad oggi invariati: sebbene il presidente Inps Boeri abbia sollecitato il Governo ad uniformare le fasce di reperibilità per dipendenti pubblici e privati, al momento non si ...

Visite fiscali 2017 : ecco le nuove regole : Visite fiscali 2017: orari, fasce di reperibilità e regole Inps in caso di malattia, ecco la guida completa e quali sono le principali novità per dipendenti pubblici e privati a partire dal 1° settembre. Gli orari in cui può essere effettuata la visita fiscale sono ad oggi invariati: sebbene il presidente Inps Boeri abbia sollecitato il Governo ad uniformare le fasce di reperibilità per dipendenti pubblici e privati, al momento non si ...

Visite fiscali 2017 : ecco le nuove regole : Visite fiscali 2017: orari, fasce di reperibilità e regole Inps in caso di malattia, ecco la guida completa e quali sono le principali novità per dipendenti pubblici e privati a partire dal 1° settembre. Gli orari in cui può essere effettuata la visita fiscale sono ad oggi invariati: sebbene il presidente Inps Boeri abbia sollecitato il Governo ad uniformare le fasce di reperibilità per dipendenti pubblici e privati, al momento non si ...

Visite fiscali 2017 : ecco le nuove regole : Visite fiscali 2017: orari, fasce di reperibilità e regole Inps in caso di malattia, ecco la guida completa e quali sono le principali novità per dipendenti pubblici e privati a partire dal 1° settembre. Gli orari in cui può essere effettuata la visita fiscale sono ad oggi invariati: sebbene il presidente Inps Boeri abbia sollecitato il Governo ad uniformare le fasce di reperibilità per dipendenti pubblici e privati, al momento non si ...