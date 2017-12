Verona | Pecchia | “Contro la Juventus con coraggio e personalità”

Serie A Verona - Pecchia recupera Souprayen : Verona - Il Verona è tornato in campo stamattina nel quartiere generale di Peschiera. La squadra, agli ordini dell'allenatore Fabio Pecchia, ha svolto una prima fase di riscaldamento, passando ...

Lotta di classe a Verona. La matricola Pecchia sfida Paperone Allegri : Il tecnico della Juventus è il più pagato della Serie A. Quello dei gialloblù guadagna ventotto volte meno Lotta di classe. Il "povero" Fabio Pecchia contro il Paperone degli allenatori italiani. Il ...

Serie A Verona - Pecchia : "Udinese superiore. Ko che ci fa crescere" : Verona - 'Purtroppo oggi non abbiamo giocato". Fabio Pecchia analizza senza troppi giri di parole la pesante sconfitta per 4-0 del Verona in casa dell' Udinese . Con sincerità, il tecnico ha ammesso ...

Udinese-Verona - Oddo : “Momento fantastico”. Pecchia : “Mai in partita” : Udinese-Verona, Oddo: “Momento fantastico”. Pecchia: “Mai in partita” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Udinese-Verona, Oddo – L’Udinese vince la quarta partita di fila. Questa volta a farne le spese è il Verona di Fabio Pecchia. Ben 4 i gol dei friulani in una partita letteralmente dominata. LE PAROLE DI MASSIMO Oddo ...

Serie A Verona - Pecchia : "Siamo stati grandi contro il Milan" : ... "Ieri abbiamo fatto una grande partita e nel momento in cui il Milan spingeva abbiamo attaccato e colpito - ha dichiarato a "Radio anch'io sport" - Il Milan è entrato al Bentegodi con il piglio ...

Serie A - Pecchia : "Il Milan non è a pezzi. È stato grande il Verona" : Fabio Pecchia è tornato sulla partita vinta dal Verona contro i rossoneri a "Radio anch'io sport". "Il Milan è entrato al Bentegodi con il piglio delle grandi - ha aggiunto l'allenatore - mi è ...

Calcio : Pecchia "bravo Verona - non ho visto Milan a pezzi" : Così Fabio Pecchia, tecnico del Verona ai microfoni di 'Radio anch'io sport', rispondendo a una domanda dice di non aver visto un Milan "a pezzi, ma in crescita rispetto alla partita di mercoledì". ...

Pecchia parla del suo Verona : l’astio dei tifosi e la questione Pazzini : La festa e’ gia’ finita, del resto la strada per la salvezza e’ ancora in salita. Il giorno dopo la vittoria sul Milan, Fabio Pecchia resta con i piedi ben saldi per terra. “Questa partita va messa da parte, la classifica parla chiaro, a Udine abbiamo ora un’altra prova contro una squadra in salute – avverte il tecnico del Verona ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’ su RadioUno – In ...

Verona : Pecchia "Oggi abbiamo raccolto" : "Loro sono partiti bene perché è una squadra forte e noi l'abbiamo un po' subita - dice il tecnico dell'Hellas ai microfoni di Premium Sport -. Poi dopo il primo gol ci siamo accesi e più passava il ...

Formazioni ufficiali Verona-Milan : le scelte di Pecchia e Gattuso : Formazioni ufficiali Verona-Milan – Dopo i tre anticipi giocati ieri, la 17^ giornata di Serie A proseguirà con il lunch match tra Verona e Milan. In settimana le due squadre si sono affrontate negli ottavi di Coppa Italia a San Siro con i rossoneri che hanno avuto la meglio vincendo per 3-0. La squadra di Gattusso oggi sarà di scena al ‘Bentegodi’ e sarà un’altra storia rispetto alla gara di mercoledì. Calhanoglu è ...

Diretta / Verona Milan : info streaming video e diretta tv - risultato live. Pecchia vs Gattuso (Serie A) : diretta Verona Milan: info streaming video e tv, probabli formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 11:22:00 GMT)

Verona-Milan - probabili formazioni e ultimissime : Borini titolare - Pecchia punta su Pazzini : Verona-Milan, probabili formazioni e ultimissime: Borini titolare, Pecchia punta su Pazzini Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Verona-Milan, probabili formazioni E ultimissime – All’ora di pranzo si sfideranno quest’oggi Verona e Milan. Dopo la partita di Coppa Italia, che ha decretato il passaggio del turno per i rossoneri con un secco 3-1, ...

Calciomercato Hellas Verona - che mossa per l’attacco : il regalo per Pecchia : Calciomercato Hellas Verona – Il Verona è reduce dalla sconfitta di Coppa Italia contro il Milan ed adesso si prepara ad affrontare sempre i rossoneri, questa volta però in campionato. La classifica al momento è preoccupante e per questo motivo la dirigenza ha intenzione di intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa. Si cerca un attaccante e nelle ultime ore è stato effettuato un importante movimento. L’obiettivo ...