Vercelli | il segretario della Lega all' autista del 118 che soccorre suo padre

Vercelli - il segretario della Lega all’autista dell’ambulanza che soccorreva il padre : “Marocchino di merda” : Ha offeso un dipendente della Croce Rossa Italiana, arrivato in ambulanza a soccorrere il padre. Il motivo? Era un uomo di colore. E il segretario della Lega di Vercelli, Giampiero Borzoni, non ha trovato di meglio che chiamarlo “marocchino di merda“. Il giovane, da sei anni autista della Croce Rossa nellla città piemontese ha sporto denuncia, come raccontato dal periodico locale la Sesia e dall’edizione locale di Repubblica. ...